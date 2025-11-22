'A Fazenda 17': Carol Lekker e Mesquita esquentam disputa pelos bifes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A divisão das carnes vira motivo de tensão em A Fazenda 17, com acusações, picanha "escondida" e uma reportagem improvisada que rendeu muita fofoca

A paz na cozinha durou pouco em A Fazenda 17. Mesmo com o número de peões bem menor, o cardápio voltou a render faísca — e a treta da vez envolve Carol Lekker e Luiz Mesquita, que protagonizaram a mais nova “guerra dos bifes” na sede.

Tudo começou quando Carol encontrou carnes separadas e muito bem escondidas no refrigerador. Para ela, o responsável tinha nome e sobrenome: Luiz Mesquita.

Os dois já vinham trocando olhares atravessados, mas dessa vez a tensão virou pauta séria… e até “reportagem investigativa” entrou na brincadeira.

A confusão ganhou força após a nova divisão de horários do almoço. Mesquita e Duda Wendling preferem comer mais cedo, enquanto Carol, Dudu Camargo, Saory Cardoso, Kathy Maravilha e Fabiano Moraes gostam de atrasar um pouco a refeição.

Foi aí que o atleta decidiu preparar a própria comida separada, o que acendeu o estopim do caos.

Mesquita jurou que não esconde carne de ninguém e rebateu:

“Tá ali na nossa geladeira, é só pegar!”

Carol, por outro lado, não comprou a versão nem por um segundo. Para ela, é “inadmissível separar um saco inteiro de carne para apenas duas pessoas”.

E a treta ganhou mais um capítulo quando Fabiano encontrou um saco de picanha guardado entre as verduras, como se estivesse camuflado no meio da salada.

O clima pegou fogo, e Carol e Dudu resolveram transformar o momento em humor — fazendo uma reportagem especial dramatizando o “furto dos bifes”. Mas, apesar da brincadeira, o ranço ficou no ar.

Veja o momento: