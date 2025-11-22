'A Fazenda 17': Carol Lekker e Mesquita esquentam disputa pelos bifes
A divisão das carnes vira motivo de tensão em A Fazenda 17, com acusações, picanha "escondida" e uma reportagem improvisada que rendeu muita fofoca
Clique aqui e escute a matéria
A paz na cozinha durou pouco em A Fazenda 17. Mesmo com o número de peões bem menor, o cardápio voltou a render faísca — e a treta da vez envolve Carol Lekker e Luiz Mesquita, que protagonizaram a mais nova “guerra dos bifes” na sede.
Tudo começou quando Carol encontrou carnes separadas e muito bem escondidas no refrigerador. Para ela, o responsável tinha nome e sobrenome: Luiz Mesquita.
Os dois já vinham trocando olhares atravessados, mas dessa vez a tensão virou pauta séria… e até “reportagem investigativa” entrou na brincadeira.
RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES
A confusão ganhou força após a nova divisão de horários do almoço. Mesquita e Duda Wendling preferem comer mais cedo, enquanto Carol, Dudu Camargo, Saory Cardoso, Kathy Maravilha e Fabiano Moraes gostam de atrasar um pouco a refeição.
Foi aí que o atleta decidiu preparar a própria comida separada, o que acendeu o estopim do caos.
Mesquita jurou que não esconde carne de ninguém e rebateu:
“Tá ali na nossa geladeira, é só pegar!”
Carol, por outro lado, não comprou a versão nem por um segundo. Para ela, é “inadmissível separar um saco inteiro de carne para apenas duas pessoas”.
E a treta ganhou mais um capítulo quando Fabiano encontrou um saco de picanha guardado entre as verduras, como se estivesse camuflado no meio da salada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O clima pegou fogo, e Carol e Dudu resolveram transformar o momento em humor — fazendo uma reportagem especial dramatizando o “furto dos bifes”. Mas, apesar da brincadeira, o ranço ficou no ar.
Veja o momento:
Ver essa foto no Instagram