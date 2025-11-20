fechar
Wallas rebate provocações de Carol e clima esquenta antes da 9ª Roça de A Fazenda 17

Durante uma conversa entre Fabiano, Kathy e Carol, Wallas Arrais passou pelo grupo e acabou se tornando alvo de novas provocações da ex-Miss Bumbum

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/11/2025 às 16:17
Wallas rebate provocações de Carol
Wallas rebate provocações de Carol - Reprodução/RecordPlus

A poucas horas de uma das eliminações mais aguardadas da temporada de A Fazenda 17, o clima voltou a ficar pesado na área externa da sede.

Durante uma conversa entre Fabiano, Kathy e Carol, Wallas Arrais passou pelo grupo e acabou se tornando alvo de novas provocações da ex-Miss Bumbum, que voltou a pedir abertamente por sua eliminação na 9ª Roça.

Wallas não deixou o comentário passar. Em tom firme, respondeu que ela ainda deixará o jogo antes dele, disparando: “Você vai primeiro, filha!”. A frase rapidamente elevou a tensão do ambiente e desencadeou uma troca de farpas diante dos demais peões.

Fabiano, que acompanhava a cena, alertou Carol de que, caso Wallas volte da Roça desta quinta-feira, ela terá que lidar diretamente com o retorno do cantor.

Carol rebateu dizendo que o empresário é amigo dele, mas Fabiano negou qualquer alinhamento estratégico, afirmando que também torce pela eliminação do rival.

Carol, no entanto, insistiu que sua postura tem motivos.

Entre irritação e desabafo, afirmou sentir-se perseguida por Wallas dentro do jogo e citou Yoná ao dizer que agora entende o desconforto vivido por ela em situações anteriores.

O embate reforça o clima de guerra psicológica às vésperas da decisão que vai definir o futuro de Wallas, Duda Wendling e Maria Caporusso na competição.

Com a Roça marcada por uma enquete apertada e torcidas agitadas, cada gesto e cada frase dentro da casa ganha peso extra neste momento decisivo.

