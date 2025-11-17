fechar
'A Fazenda 17': saiba o que vai rolar no programa desta segunda (17)

As discussões tomam conta da dinâmica desta segunda (17), com Saory, Ray, Carol, Créo e Dudu protagonizando os momentos mais explosivos da noite.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/11/2025 às 20:44
A segunda-feira promete começar quente em A Fazenda 17. A tradicional dinâmica de apontamento chega com a edição “Pedra no Sapato”, pronta para movimentar os ânimos dos peões e servir de combustível para mais uma semana cheia de tretas, exposições e rivalidades à flor da pele.

Adriane Galisteu explica as regras da vez: a Fazendeira Saory Cardoso inicia a dinâmica escolhendo quem é, para ela, uma verdadeira “pedra no sapato” dentro do jogo.

O participante apontado coloca uma pedra simbólica dentro da bota, ouve a justificativa e depois tem direito à réplica — e é aí que as faíscas começam.

Logo de cara, Saory acende o pavio ao escolher Rayane Figliuzzi. A loira não fica calada: rebate, acusa a rival de humilhação e reacende tensões antigas entre as duas. O clima já esquenta antes mesmo da dinâmica engrenar.

Carol Lekker também entra em cena, mirou Créo Kellab e lembrou uma suposta fala polêmica sobre ela dentro da Roça. A partir daí, a troca de acusações vira gritaria, gestos dramáticos e até cena no chão — do jeitinho que o público conhece.

Dudu Camargo segue o ritmo e também aponta Ray, criticando o comportamento da peoa nas tarefas e relembrando tretas envolvendo trato dos animais. A discussão escala para novos níveis quando ambos trazem assuntos pessoais para a roda, com indiretas afiadas e alfinetadas nada discretas.

A dinâmica completa vai ao ar no programa desta segunda (17), prometendo barracos, justificativas afiadas e aquele caos organizado típico de A Fazenda.

Prepare-se: se hoje é dia de começar a semana, é dia de treta rural também. Não perca!

