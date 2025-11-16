Tàmires critica postura de Saory e expõe incômodo com atitude de Dudu em A Fazenda 17
Durante uma conversa franca com Créo Kellab e Toninho Tornado, Tàmires Assîs abriu espaço para críticas, memórias recentes e preocupações
Clique aqui e escute a matéria
A tarde deste domingo (16) foi marcada por desabafo e tensão na sede de A Fazenda 17.
Durante uma conversa franca com Créo Kellab e Toninho Tornado, Tàmires Assîs abriu espaço para críticas, memórias recentes e preocupações que vinham se acumulando nos bastidores da convivência.
A dançarina classificou como “vergonhosa” a atitude de Saory Cardoso, que teria se escondido para não participar do trato da vaca e dos búfalos — uma das atividades diárias mais exigentes da rotina rural.
Segundo Tàmires, a ausência repentina da peoa sobrecarregou os demais e gerou um clima de insatisfação no grupo.
A conversa, porém, ganhou profundidade quando Tàmires relatou que quase perdeu a função de cuidar do cavalo Apolo, tarefa que havia solicitado primeiro.
Ela contou que Saory afirmou que Dudu Camargo “estava louco” para que Tàmires ficasse responsável pelos bovinos ao lado de Ray, com quem ela tinha protagonizado discussões recentes.
A insinuação de que a escolha serviria para “gerar entretenimento” deixou Tàmires desconfortável.
“Não existe colocar um amigo no fogo”, afirmou ela, lembrando de um episódio que a deixou especialmente abalada. Tàmires disse ter observado Dudu “rindo, com uma cara de prazer” enquanto uma briga entre Carol e Ray acontecia. A imagem a fez questionar a postura do apresentador e refletir sobre a possibilidade de ser tratada da mesma forma em momentos de conflito.
“Será que quando sou eu em uma situação dessas ele também age assim?”, desabafou, deixando no ar a dúvida sobre os reais interesses de Dudu e se haveria ali uma estratégia pensada para tensionar o grupo.
A fala de Tàmires reverbera em um momento sensível do jogo, no qual alianças, disputas e escolhas de tarefas agrícolas impactam diretamente a convivência dos peões e a percepção do público sobre cada participante.