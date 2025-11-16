Clima azeda entre Maria e Rayane após críticas ao sumiço de Saory no trato dos animais
A tensão na sede de A Fazenda 17 ganhou um novo capítulo após o desaparecimento estratégico de Saory Cardoso na hora do trato da vaca e dos búfalos
O gesto da Fazendeira, que se escondeu para evitar a tarefa, deixou Maria Caporusso e Rayane Figliuzzi completamente descompensadas — e, no meio das reclamações, as duas acabaram trocando farpas entre si.
Enquanto comentavam a postura de Saory, Rayane foi quem elevou o tom primeiro.
A namorada do cantor Belo reagiu de forma ríspida quando Maria afirmou que pretendia cobrar explicações tanto da Fazendeira quanto de Fabiano Moraes, reforçando o incômodo com a situação.
O clima voltou a esquentar pouco depois, quando Rayane relatou a Walério Araújo que Maria “não conseguiu” ordenhar a vaca Tunica.
A influenciadora não gostou da maneira como a colega expôs o episódio e retrucou, ampliando ainda mais o mal-estar entre elas.