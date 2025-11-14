Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (13)? Confira a porcentagem de rejeição do oitavo eliminado no reality

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Oitava Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (13/11); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou mais um peão

A oitava Roça de A Fazenda 17 foi definida na noite desta quinta-feira (13/11), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu de A Fazenda.

QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 13/11? QUEM SAIU DA FAZENDA?

A oitava Roça da Fazenda 2025 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Matheus foi escolhido pelo público como o oitavo eliminado da Fazenda 17, e perdeu o reality com apenas 28,95%,

A porcentagem dos vitoriosos da roça da Fazenda 17 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Carol Lekker e Toninho Tornado.

Confira os números da nossa enquete a seguir.

Enquete A Fazenda 025: Quem você quer que fique na 9ª Roça?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.