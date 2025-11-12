Quem saiu de A Fazenda nesta terça (11)? Confira a porcentagem de rejeição dos oitavos eliminados no reality
Oitava Roça de A Fazenda foi decidida nesta terça (11/11); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou dois peões de uma vez
Clique aqui e escute a matéria
A oitava Roça de A Fazenda 17 foi definida na noite desta terça-feira (11/11), e foi confirmada os favoritos do público para quem saiu de A Fazenda.
RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES
QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 11/11? QUEM SAIU DA FAZENDA?
A oitava Roça da Fazenda 2025 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Shia e Michelle Barros foram escolhidos pelo público como os oitavos eliminados da Fazenda 17, Michelle perdeu o reality com 5,18% dos votos. e Shia recebeu apenas 15,31%.
A porcentagem dos vitoriosos da roça da Fazenda 17 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Fabiano Moraes e Créo Kellab.
Confira os números da nossa enquete a seguir.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer salvar do Super Paiol?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.