Michelle e Shia juntos pós-A Fazenda 17? Eliminados batem o martelo sobre romance

Michelle Barros e Shia Phoenix revelam se o romance "avassalador" surgido em A Fazenda 17 segue após o reality, rechaçando boatos de manipulação.

O Super Paiol de A Fazenda 17 pode ter encerrado o jogo para a jornalista Michelle Barros e o ator Shia Phoenix, eliminados em berlinda surpresa.

Contudo, o romance que surgiu entre os dois sob os holofotes do reality rural rapidamente se tornou o centro das atenções, levantando a dúvida: a paixão sobreviveria ao mundo exterior e às vidas que eles deixaram para trás?

Michelle e Shia falam sobre romance pós-A Fazenda 17

Para Michelle, ex-âncora da Globo, o envolvimento foi totalmente inesperado, dada sua cautela com a vida pessoal e o fato de já estar em um processo de relacionamento antes de entrar na casa.

Ela confessou ter sido pega de surpresa por um sentimento que tentou, sem sucesso, evitar. Ao descrever a intensidade dessa atração, a jornalista foi enfática: "A palavra é essa: avassalador", disse, no programa Cabine de Descompressão.

O ator Shia Phoenix, por sua vez, teve de lidar com a sombra de rumores que sugeriam que o envolvimento com Michelle seria uma estratégia de jogo. Ele negou veementemente a acusação de manipulação, justificando a força do sentimento como algo incontrolável: "Você não escolhe".

Michelle saiu em defesa do peão, alegando que, com seus 46 anos e história de vida, não se deixaria levar por táticas de reality.

O destino da união foi finalmente selado durante a Cabine de Descompressão. Conforme apurado pelo Notícias da TV, a resposta de Michelle sobre a continuidade da relação foi direta: "Vamos [continuar]". Apesar de firmarem o romance para além do confinamento, morar junto não é um plano imediato; ela afirmou que o tema da moradia "ainda vai conversar".