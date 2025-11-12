fechar
Briga dos ovos: Ray e Tàmires voltam a se desentender na cozinha de 'A Fazenda 17'

Após uma manhã tensa em que discutiu com Maria e chorou na despensa, a cunhã-poranga protagonizou uma nova briga, desta vez por conta dos ovos

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/11/2025 às 14:55
Ray e Tàmires voltam a se desentender em A Fazenda 17
Ray e Tàmires voltam a se desentender em A Fazenda 17 - Reprodução/RecordPlus

A convivência na sede de A Fazenda 17 segue marcada por desentendimentos, e o mais recente aconteceu entre Ray e Tàmires.

Após uma manhã tensa em que discutiu com Maria e chorou na despensa, a cunhã-poranga protagonizou uma nova briga, desta vez por conta dos ovos do café da manhã.

Ray reclamou que a empresária comeu todos os ovos disponíveis na cozinha, e ironizou a situação com um tom de deboche: “Até nisso ela dá golpe”, disse a peoa, visivelmente irritada.

Durante o bate-boca, Ray acusou Tàmires de deixar sujeira na cozinha e voltou a provocar mencionando um suposto mau hálito da rival. Em meio à troca de farpas, ela chegou a oferecer o próprio prato para a adversária: “Tá querendo? Pode comer”, disparou.

Momentos depois, Tàmires foi até a despensa e contou sua versão da história para Dudu, tentando se justificar sobre o que chamou de um mal-entendido em torno do café da manhã.

