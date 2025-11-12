A Fazenda 17: Público rejeita casal e Michelle e Shia são eliminados
A casa caiu para Michelle Barros e Shia Phoenix. O casal foi o eliminado do Super Paiol, nesta terça-feira (11), em A Fazenda 17, na Record.
Enquanto o ator levou 15,31% dos votos, a jornalista teve 5,18% dos votos. Durante o discurso, Adriane Galisteu frisou que ninguém consegue levar A Fazenda com “descaso” no jogo.
“Não dá para levar A Fazenda no descaso. Às vezes, a cautela em excesso parece um descaso. O recado que fica é o seguinte: não deixem nada para depois. Ignorar o jogo e os jogadores pode custar caro”, disparou a loira.
Quem levou a melhor foi Creo e o pai da influencer Viih Tube, Fabiano. Na rede social X, muitos internautas vibraram com o resultado. “Vem ser adúltera aqui fora!”, “Vão poder viver o romance à vontade”, “Será que agora ele acredita?”, “Mano, a melhor coisa esse Super Paiol”, “Adriane é tão desnecessária, passando pano para traição”, foram alguns comentários.