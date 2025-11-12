fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

A Fazenda 17: Público rejeita casal e Michelle e Shia são eliminados

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 12/11/2025 às 7:04
A Fazenda 17: Público rejeita casal e Michelle e Shia são eliminados
A Fazenda 17: Público rejeita casal e Michelle e Shia são eliminados - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A casa caiu para Michelle Barros e Shia Phoenix. O casal foi o eliminado do Super Paiol, nesta terça-feira (11), em A Fazenda 17, na Record.

Enquanto o ator levou 15,31% dos votos, a jornalista teve 5,18% dos votos. Durante o discurso, Adriane Galisteu frisou que ninguém consegue levar A Fazenda com “descaso” no jogo.

LEIA AGORA: Muso nos anos 90, Leonardo Vieira surge de sunga e famosos reagem

“Não dá para levar A Fazenda no descaso. Às vezes, a cautela em excesso parece um descaso. O recado que fica é o seguinte: não deixem nada para depois. Ignorar o jogo e os jogadores pode custar caro”, disparou a loira.

Quem levou a melhor foi Creo e o pai da influencer Viih Tube, Fabiano. Na rede social X, muitos internautas vibraram com o resultado. “Vem ser adúltera aqui fora!”, “Vão poder viver o romance à vontade”, “Será que agora ele acredita?”, “Mano, a melhor coisa esse Super Paiol”, “Adriane é tão desnecessária, passando pano para traição”, foram alguns comentários.

O post A Fazenda 17: Público rejeita casal e Michelle e Shia são eliminados foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (11/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
ENQUETE A FAZENDA 17

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (11/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
A Fazenda 17: Dudu Camargo confessa estar apaixonado por Saory e revela beijos escondidos
reality show

A Fazenda 17: Dudu Camargo confessa estar apaixonado por Saory e revela beijos escondidos

Compartilhe

Tags