A Fazenda 17: Dudu Camargo confessa estar apaixonado por Saory e revela beijos escondidos
O apresentador, que no início do reality afirmou ter dúvidas sobre sua capacidade de criar laços dentro do jogo, surpreendeu ao comentar o caso
O clima de romance tomou conta da Sede em A Fazenda 17.
Durante uma conversa descontraída, Dudu Camargo admitiu estar apaixonado por Saory Cardoso e revelou que os dois já trocaram beijos longe das câmeras principais do confinamento.
O apresentador, que no início do reality afirmou ter dúvidas sobre sua capacidade de criar laços dentro do jogo, surpreendeu ao comentar o envolvimento.
“Jamais imaginei. [...] Nem ela, porque ela chegou aqui falando justamente que gosta de homens mais velhos”, contou Dudu enquanto era filmado por Rayane Figliuzzi, responsável pela câmera-trato.
Questionado sobre a possibilidade de levar o relacionamento adiante fora do programa, o peão preferiu manter o mistério.
“A vida nos surpreende muito”, declarou, deixando no ar se o romance com Saory pode continuar após o confinamento.