A Fazenda 17: Dudu Camargo confessa estar apaixonado por Saory e revela beijos escondidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O apresentador, que no início do reality afirmou ter dúvidas sobre sua capacidade de criar laços dentro do jogo, surpreendeu ao comentar o caso

Clique aqui e escute a matéria

O clima de romance tomou conta da Sede em A Fazenda 17.

Durante uma conversa descontraída, Dudu Camargo admitiu estar apaixonado por Saory Cardoso e revelou que os dois já trocaram beijos longe das câmeras principais do confinamento.

O apresentador, que no início do reality afirmou ter dúvidas sobre sua capacidade de criar laços dentro do jogo, surpreendeu ao comentar o envolvimento.

“Jamais imaginei. [...] Nem ela, porque ela chegou aqui falando justamente que gosta de homens mais velhos”, contou Dudu enquanto era filmado por Rayane Figliuzzi, responsável pela câmera-trato.

Questionado sobre a possibilidade de levar o relacionamento adiante fora do programa, o peão preferiu manter o mistério.

“A vida nos surpreende muito”, declarou, deixando no ar se o romance com Saory pode continuar após o confinamento.