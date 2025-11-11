fechar
A Fazenda 17: Dudu Camargo confessa estar apaixonado por Saory e revela beijos escondidos

O apresentador, que no início do reality afirmou ter dúvidas sobre sua capacidade de criar laços dentro do jogo, surpreendeu ao comentar o caso

Por Bruna Oliveira Publicado em 11/11/2025 às 14:49
Dudu admite paixão por Saory
Dudu admite paixão por Saory - Reprodução/RecordPlus

O clima de romance tomou conta da Sede em A Fazenda 17.

Durante uma conversa descontraída, Dudu Camargo admitiu estar apaixonado por Saory Cardoso e revelou que os dois já trocaram beijos longe das câmeras principais do confinamento.

O apresentador, que no início do reality afirmou ter dúvidas sobre sua capacidade de criar laços dentro do jogo, surpreendeu ao comentar o envolvimento.

“Jamais imaginei. [...] Nem ela, porque ela chegou aqui falando justamente que gosta de homens mais velhos”, contou Dudu enquanto era filmado por Rayane Figliuzzi, responsável pela câmera-trato.

Questionado sobre a possibilidade de levar o relacionamento adiante fora do programa, o peão preferiu manter o mistério.

“A vida nos surpreende muito”, declarou, deixando no ar se o romance com Saory pode continuar após o confinamento.

