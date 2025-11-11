Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (11/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta terça (11/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Fabiano Moraes X Créo X Shia X Michelle Barros
Clique aqui e escute a matéria
Nesta terça-feira (11/11), a Roça Especial de A Fazenda 17 promete fortes emoções! A disputa está acirrada entre Créo Kellab, Fabiano Moraes, Shia Phoenix e Michelle Barros, que enfrentam a eliminação dupla desta semana.
De acordo com as parciais das principais enquetes, Shia Phoenix e Michelle Barros aparecem entre os nomes mais cotados para deixar o reality, enquanto Fabiano Moraes e Créo Kellab continuam firmes e bem posicionados nas votações.
A votação está aberta e o público segue movimentando a internet para salvar seus favoritos. Segundo dados das enquetes UOL e NE10, a disputa entre os quatro peões continua intensa, mas a preferência dos fãs mostra uma tendência clara de quem deve continuar no jogo.
RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES
ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA TERÇA 11/11?
Durante o programa, Adriane Galisteu anunciou que os quatro menos votados do Super Paiol — Créo, Fabiano, Shia e Michelle — seguiram direto para esta Roça Especial. A novidade é que dois peões serão eliminados de uma só vez, o que deixou o público ainda mais curioso sobre o desfecho da votação.
De acordo com os dados revelados durante o anúncio:
- Créo recebeu 3,24% dos votos;
- Shia somou 3,04%;
- Fabiano teve 2,40%;
- Michelle alcançou apenas 2,25%.
Às 01:00 da madrugada desta terça (11/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 8ª Roça está entre Shia Phoenix e Michelle Barros.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A enquete UOL já conta com mais de 9.583 votos, e Shia Phoenix e Michelle Barros estão na frente de quem sai hoje de A Fazenda 17.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, o casal são os prediletos do público para ser os oitavos eliminados do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
A enquete UOL e a enquete NE10 mostram uma disputa apertada entre Fabiano e Créo, enquanto Shia e Michelle aparecem com menos chances de permanecer. Confira as parciais mais recentes:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
-
Fabiano Moraes - 40,14%;
-
Créo Kellab - 40,12%;
- Shia Phoenix - 13,27%;
- Michelle Barros - 6,46%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
-
Fabiano Moraes – 39,88%;
-
Créo Kellab – 39,67%;
-
Shia Phoenix – 13,95%;
-
Michelle Barros – 6,50%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer salvar do Super Paiol?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.