Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (11/11) de A Fazenda; saiba como está a votação

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 11/11/2025 às 1:00 | Atualizado em 11/11/2025 às 1:00
Créo, Fabiano, Michelle e Shia disputam o super paiol nesta terça (11)
Créo, Fabiano, Michelle e Shia disputam o super paiol nesta terça (11) - Reprodução/X/@afazendarecord

Nesta terça-feira (11/11), a Roça Especial de A Fazenda 17 promete fortes emoções! A disputa está acirrada entre Créo Kellab, Fabiano Moraes, Shia Phoenix e Michelle Barros, que enfrentam a eliminação dupla desta semana.

De acordo com as parciais das principais enquetes, Shia Phoenix e Michelle Barros aparecem entre os nomes mais cotados para deixar o reality, enquanto Fabiano Moraes e Créo Kellab continuam firmes e bem posicionados nas votações.

A votação está aberta e o público segue movimentando a internet para salvar seus favoritos. Segundo dados das enquetes UOL e NE10, a disputa entre os quatro peões continua intensa, mas a preferência dos fãs mostra uma tendência clara de quem deve continuar no jogo.

Durante o programa, Adriane Galisteu anunciou que os quatro menos votados do Super PaiolCréo, Fabiano, Shia e Michelle — seguiram direto para esta Roça Especial. A novidade é que dois peões serão eliminados de uma só vez, o que deixou o público ainda mais curioso sobre o desfecho da votação.

De acordo com os dados revelados durante o anúncio:

  • Créo recebeu 3,24% dos votos;
  • Shia somou 3,04%;
  • Fabiano teve 2,40%;
  • Michelle alcançou apenas 2,25%.

Às 01:00 da madrugada desta terça (11/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 8ª Roça está entre Shia Phoenix e Michelle Barros.

A enquete UOL já conta com mais de 9.583 votos, e Shia Phoenix e Michelle Barros estão na frente de quem sai hoje de A Fazenda 17.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, o casal são os prediletos do público para ser os oitavos eliminados do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

A enquete UOL e a enquete NE10 mostram uma disputa apertada entre Fabiano e Créo, enquanto Shia e Michelle aparecem com menos chances de permanecer. Confira as parciais mais recentes:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Fabiano Moraes - 40,14%;

  • Créo Kellab - 40,12%;

  • Shia Phoenix - 13,27%;
  • Michelle Barros - 6,46%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Fabiano Moraes – 39,88%;

  • Créo Kellab – 39,67%;

  • Shia Phoenix – 13,95%;

  • Michelle Barros – 6,50%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer salvar do Super Paiol? 


*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

