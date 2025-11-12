fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Peões são punidos e ficam 48 horas sem gás encanado

A notícia gerou desconforto entre os participantes, que rapidamente começaram a especular quem teria cometido a infração

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/11/2025 às 14:39
Peões sofrem punição e vão ficar 48 horas sem gás encanado
Peões sofrem punição e vão ficar 48 horas sem gás encanado - Reprodução/RecordPlus

A manhã foi tensa em A Fazenda 17 após o alarme da Baia disparar e resultar em mais uma punição coletiva.

Poucos minutos depois do aviso sonoro, Wallas foi o responsável por ler o comunicado oficial, informando que os peões ficarão 48 horas sem gás encanado devido a um descumprimento das regras da Baia.

A notícia gerou desconforto entre os participantes, que rapidamente começaram a especular quem teria cometido a infração.

Carol foi uma das primeiras a se manifestar, negando com firmeza qualquer envolvimento. “Eu não usei o tanque da lavanderia”, afirmou, irritada com as suspeitas.

Já Créo tentou esclarecer sua participação nas atividades da manhã. “Lavei a minha louça, mas não usei as pias do banheiro”, disse o peão, tentando afastar as desconfianças.

Com o gás suspenso por dois dias, os confinados precisarão se adaptar à nova rotina e buscar alternativas para preparar as refeições, enquanto o clima de tensão continua crescendo na sede.

