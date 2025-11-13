fechar
Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (13/11) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (13/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Carol Lekker X Toninho Tornado X Matheus Martins

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 13/11/2025 às 19:36
Nona Roça formada! Carol Lekker X Toninho Tornado X Matheus Martins
Nona Roça formada! Carol Lekker X Toninho Tornado X Matheus Martins

Nesta quinta (13/11), a nona Roça de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Toninho Tornado e Matheus Martins disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Carol Lekker parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Toninho Tornado e Matheus Martins, confira a seguir.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA NESTA QUINTA 13/11?

Às 19:30 da noite desta quinta (13/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 9ª Roça está entre Toninho Tornado e Matheus Martins.

A enquete UOL já conta com mais de 435.522 votos, e Matheus Martins está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é divergente, Toninho Tornado é o predileto do público para ser o nono eliminado do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Carol Lekker - 34,66%;

  • Toninho Tornado - 34,46%;

  • Matheus Martins - 30,87%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Carol Lekker - 37,46%;

  • Matheus Martins - 31,49%;

  • Toninho Tornado - 31,05%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 025: Quem você quer que fique na 9ª Roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

