A Fazenda 17: Matheus critica postura de Saory como Fazendeira e vê clima de soberba no reality
Segundo o peão, a cirurgiã-dentista mudou de comportamento desde a volta ao posto, o que teria incomodado parte do grupo
Em conversa com Toninho e Créo, Matheus afirmou nesta quinta-feira (13) que enxergou “soberba” na forma como Saory conduziu a divisão do trato após retornar como Fazendeira da semana.
Toninho concordou com a avaliação e sugeriu que os participantes deveriam se unir para não realizar o trato, deixando toda a responsabilidade para Saory como forma de protesto.
O humorista ainda comentou que acredita que Wallas será a indicação direta da Fazendeira para a Roça.
Já Créo acrescentou que, diante desse cenário, o grupo deveria concentrar votos em Kathy para que ela enfrente o cantor na berlinda.
