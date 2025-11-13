fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Matheus critica postura de Saory como Fazendeira e vê clima de soberba no reality

Segundo o peão, a cirurgiã-dentista mudou de comportamento desde a volta ao posto, o que teria incomodado parte do grupo

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/11/2025 às 19:32
Matheus critica postura de Saory como Fazendeira
Matheus critica postura de Saory como Fazendeira - Reprodução/RecordPlus

Em conversa com Toninho e Créo, Matheus afirmou nesta quinta-feira (13) que enxergou “soberba” na forma como Saory conduziu a divisão do trato após retornar como Fazendeira da semana.

Toninho concordou com a avaliação e sugeriu que os participantes deveriam se unir para não realizar o trato, deixando toda a responsabilidade para Saory como forma de protesto.

O humorista ainda comentou que acredita que Wallas será a indicação direta da Fazendeira para a Roça.

Já Créo acrescentou que, diante desse cenário, o grupo deveria concentrar votos em Kathy para que ela enfrente o cantor na berlinda.

Últimos vencedores de A Fazenda 17

  • 2024: Sacha Bali (ator)
  • 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
  • 2022: Bárbara Borges (atriz)
  • 2021: Rico Melquiades (influenciador)
  • 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)

