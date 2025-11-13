fechar
Reality | Notícia

Bia do Brás, ex-BBB, estreia em novo reality show de namoro

Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, fará mais uma participação na emissora do Big Brother Brasil, agora, para um reality de namoro

Por Bianca Tavares Publicado em 13/11/2025 às 12:52
Imagem de Beatriz Reis
Imagem de Beatriz Reis - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A ex-BBB Beatriz Reis irá participar de mais um reality show!

Só que, dessa vez, a influenciadora terá um papel diferente no confinamento.

Com a chegada da quarta temporada de "Túnel do Amor", programa de namoro da TV Globo, comandado por Ana Clara Lima, a "Bia do Brás" estreia como repórter digital do reality.

Leia Também

Beatriz ficará responsável por comandar as redes sociais, além de entrevistar os eliminados, com quadros como "SAC da Bia" e "Parceiro Ideal", oferecendo conselhos de relacionamentos e encarnando diferentes tipos de parceiros. 

Além disso, terá ainda o clássico "Papo com o Eliminado", momento da influenciadora conversar com os ex-participantes.

Leia também

A Fazenda 17: Peões são punidos e ficam 48 horas sem gás encanado
reality show

A Fazenda 17: Peões são punidos e ficam 48 horas sem gás encanado
Briga dos ovos: Ray e Tàmires voltam a se desentender na cozinha de 'A Fazenda 17'
reality show

Briga dos ovos: Ray e Tàmires voltam a se desentender na cozinha de 'A Fazenda 17'

Compartilhe

Tags