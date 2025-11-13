Bia do Brás, ex-BBB, estreia em novo reality show de namoro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, fará mais uma participação na emissora do Big Brother Brasil, agora, para um reality de namoro

A ex-BBB Beatriz Reis irá participar de mais um reality show!

Só que, dessa vez, a influenciadora terá um papel diferente no confinamento.

Com a chegada da quarta temporada de "Túnel do Amor", programa de namoro da TV Globo, comandado por Ana Clara Lima, a "Bia do Brás" estreia como repórter digital do reality.

Beatriz ficará responsável por comandar as redes sociais, além de entrevistar os eliminados, com quadros como "SAC da Bia" e "Parceiro Ideal", oferecendo conselhos de relacionamentos e encarnando diferentes tipos de parceiros.

Além disso, terá ainda o clássico "Papo com o Eliminado", momento da influenciadora conversar com os ex-participantes.