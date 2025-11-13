A Fazenda 17: Saory cobra Rayane por trato malfeito, e discussão envolve Carol e Matheus
Durante a discussão, Saory chegou a subir em uma cadeira para ler o manual das tarefas, tentando comprovar que Ray havia descumprido as regras
A manhã foi tensa em A Fazenda 17. A nova fazendeira da semana, Saory Cardoso, se irritou ao perceber que Rayane Figliuzzi não cumpriu corretamente o trato dos búfalos e decidiu tirar satisfação.
“Quando você me colocou [nessa função] e me humilhou, eu fiz tudo”, reclamou Saory, cobrando comprometimento da namorada do cantor Belo.
Rayane rebateu com ironia. “Não estou conseguindo fazer sozinha. Minha coluna está doendo muito. Faz lá, Fazendeira, me ajuda”.
Durante a discussão, Saory chegou a subir em uma cadeira para ler o manual das tarefas, tentando comprovar que Ray havia descumprido as regras.
O clima esquentou ainda mais quando Carol Lekker e Matheus Martins se envolveram na confusão, trocando provocações sobre a formação da próxima Roça.
“Você vai sair daqui chutado”, disparou Carol em meio à troca de farpas, elevando ainda mais o tom da briga na sede.
Últimos vencedores de A Fazenda 17
- 2024: Sacha Bali (ator)
- 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
- 2022: Bárbara Borges (atriz)
- 2021: Rico Melquiades (influenciador)
- 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)
