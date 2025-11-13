A Fazenda 17: Saory cobra Rayane por trato malfeito, e discussão envolve Carol e Matheus

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Durante a discussão, Saory chegou a subir em uma cadeira para ler o manual das tarefas, tentando comprovar que Ray havia descumprido as regras

Clique aqui e escute a matéria

A manhã foi tensa em A Fazenda 17. A nova fazendeira da semana, Saory Cardoso, se irritou ao perceber que Rayane Figliuzzi não cumpriu corretamente o trato dos búfalos e decidiu tirar satisfação.



“Quando você me colocou [nessa função] e me humilhou, eu fiz tudo”, reclamou Saory, cobrando comprometimento da namorada do cantor Belo.

Rayane rebateu com ironia. “Não estou conseguindo fazer sozinha. Minha coluna está doendo muito. Faz lá, Fazendeira, me ajuda”.



Durante a discussão, Saory chegou a subir em uma cadeira para ler o manual das tarefas, tentando comprovar que Ray havia descumprido as regras.

O clima esquentou ainda mais quando Carol Lekker e Matheus Martins se envolveram na confusão, trocando provocações sobre a formação da próxima Roça.



“Você vai sair daqui chutado”, disparou Carol em meio à troca de farpas, elevando ainda mais o tom da briga na sede.

Últimos vencedores de A Fazenda 17

2024: Sacha Bali (ator)

2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)

2022: Bárbara Borges (atriz)

2021: Rico Melquiades (influenciador)

2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)

Quem merece ficar em A Fazenda? Vote em nossa enquete: