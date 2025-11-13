fechar
Enquete UOL A Fazenda 17 parcial atualizada: confira qual participante deve sair na Roça após ter menos votos; enquete aponta possíveis porcentagens

Na berlinda, Karol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam a permanência no reality rural por, pelo menos, mais uma semana

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/11/2025 às 16:43 | Atualizado em 13/11/2025 às 17:27
Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado est&atilde;o na 8&ordf; Ro&ccedil;a de A Fazenda 17
Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado estão na 8ª Roça de A Fazenda 17 - Reprodução/RecordTV

A 8ª Roça de A Fazenda 17 vai fazer a sua vítima na noite desta quinta-feira (13) durante programa ao vivo.

Na berlinda, Karol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam a permanência no reality rural por, pelo menos, mais uma semana.

Cabe ao público decidir quais peões serão salvos e qual participante dará adeus ao prêmio milionário. A votação oficial ocorre no R7.

Faltando algumas horas para a eliminação, portais já indicam quem deixará o programa hoje.

O que diz a enquete UOL?

Consultada às 16h30 desta quinta, a enquete UOL mostrou que os internautas preferem a permanência de Carol Lekker e Matheus Martins, com 34,7% e 34,46% dos votos respectivamente.

Já Toninho Tornado, por sua vez, apareceu como menos votado até o horário, com 30,84% dos votos do público. 

Sendo assim, se a parcial do UOL refletir o resultado oficial, será Toninho Tornado o eliminado da vez.

Últimos vencedores de A Fazenda 17

  • 2024: Sacha Bali (ator)
  • 2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)
  • 2022: Bárbara Borges (atriz)
  • 2021: Rico Melquiades (influenciador)
  • 2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)

Quem merece ficar em A Fazenda? Vote em nossa enquete:

