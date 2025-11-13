Enquete UOL A Fazenda 17 parcial atualizada: confira qual participante deve sair na Roça após ter menos votos; enquete aponta possíveis porcentagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na berlinda, Karol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam a permanência no reality rural por, pelo menos, mais uma semana

A 8ª Roça de A Fazenda 17 vai fazer a sua vítima na noite desta quinta-feira (13) durante programa ao vivo.

Na berlinda, Karol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam a permanência no reality rural por, pelo menos, mais uma semana.

Cabe ao público decidir quais peões serão salvos e qual participante dará adeus ao prêmio milionário. A votação oficial ocorre no R7.

Faltando algumas horas para a eliminação, portais já indicam quem deixará o programa hoje.

O que diz a enquete UOL?

Consultada às 16h30 desta quinta, a enquete UOL mostrou que os internautas preferem a permanência de Carol Lekker e Matheus Martins, com 34,7% e 34,46% dos votos respectivamente.

Já Toninho Tornado, por sua vez, apareceu como menos votado até o horário, com 30,84% dos votos do público.

Sendo assim, se a parcial do UOL refletir o resultado oficial, será Toninho Tornado o eliminado da vez.

Últimos vencedores de A Fazenda 17

2024: Sacha Bali (ator)

2023: Jaquelline Grohalski (influenciadora e ex-BBB)

2022: Bárbara Borges (atriz)

2021: Rico Melquiades (influenciador)

2020: Jojo Toddynho (cantora e influenciadora)

