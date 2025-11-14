fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Carol repensa postura após conselho de Toninho e desabafa sobre conflitos

O humorista aconselhou a modelo a "pisar no freio" nas discussões recentes, especialmente as que envolvem Rayane Figliuzzi e outros participantes

Por Bruna Oliveira Publicado em 14/11/2025 às 14:57
Aconselhada a 'pisar no freio', Carol analisa tretas
Aconselhada a 'pisar no freio', Carol analisa tretas - Reprodução/RecordPlus

Durante um momento de tranquilidade na área externa da Sede, Carol Lekker abriu o coração em uma conversa direta com Toninho Tornado.

O humorista aconselhou a modelo a “pisar no freio” nas discussões recentes, especialmente as que envolvem Rayane Figliuzzi e outros participantes do reality.

A troca aconteceu enquanto Dudu Camargo, Saory Cardoso e Walério Araújo estavam na cozinha, alheios ao desabafo que se desenrolava do lado de fora.

Carol ouviu o conselho, mas fez questão de explicar seu ponto de vista.

Segundo ela, muitas das suas reações dentro do jogo são respostas a provocações anteriores. “As pessoas batem, mas não esperam levar de volta.

Eu, como não consigo não ser assim, vou trazer de volta com um peso maior ainda”, afirmou, destacando seu temperamento reativo.

A modelo relembrou ainda o início da trajetória no programa, quando tentou manter uma relação amistosa com todos os peões.

“Quando eu cheguei, quis ser amiga de todo mundo, mas foi falado de um excesso, que eu estava causando muito. Ou seja, me bateram primeiro”, disse Carol, sugerindo que suas atitudes são consequência de críticas e interpretações que a atingiram logo nos primeiros dias.

A conversa com Toninho pode marcar uma virada na postura da peoa, que agora parece disposta a refletir sobre seus embates e a forma como tem se posicionado no confinamento.

Resta saber se o conselhos será suficiente para alterar o rumo das próximas tretas ou se o clima seguirá tenso na disputa por R$ 1,5 milhão.

