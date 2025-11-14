Michelle Barros desmente casamento e esclarece suposta traição em A Fazenda 17
Michelle Barros, que foi eliminada de A Fazenda 17, da Record, durante a dinâmica do Super Paiol, pôs fim em um rumor que marcou sua participação no reality show, em que teria vivido um romance extraconjugal com Shia Phoenix enquanto era casada fora do confinamento.
Durante entrevista ao Link Podcast, a jornalista contou que não tem união estável com ninguém e que passou a chamar o parceiro de marido para evitar explicações sobre qual era a relação deles.
“Eu não sou casada, eu não tenho união estável. Eu vivi com uma pessoa durante anos, eu tive um relacionamento de vai e volta. As pessoas começaram a me cobrar sobre esse relacionamento, e, para pararem de falar, eu falei: ‘Ele é meu marido’”, disse Michelle Barros.
“Por uma conveniência, eu falei no SuperPop, e, naquele momento, quando o Dudu [Camargo] estava falando, criando histórias, eu cometi esse erro de falar ‘marido’ de novo. Eu reitero que não sou casada, não tenho união estável, não tenho nenhum papel passado. Tinha um relacionamento, sim. Tinha, já acabou. Entrei em A Fazenda ainda com esse relacionamento, mas que já estava finalizado em mim“, declarou a ex-peoa.
“Levei a foto [dele], tanto que mostrei. Eu não nego. Eu levei foto do meu filho e do meu antigo companheiro, pois eu não sabia o que aconteceria comigo lá. Eu não deveria ter feito [mostrado a foto], eu expus a pessoa. Me arrependo por ter falado que era, porque não sou”, pontuou Michelle Barros.
