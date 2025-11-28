fechar
Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (27)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na 10ª Roça

10ª Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (27/11); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou mais uma peoa

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/11/2025 às 0:12
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (27/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Mesquita X Rayane Figliuzzi X Toninho Tornado
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (27/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Mesquita X Rayane Figliuzzi X Toninho Tornado - Reprodução/X/@afazendarecord

A 10ª Roça de A Fazenda 17 foi definida na noite desta quinta-feira (27/11), e foi confirmada a favorita do público para quem saiu de A Fazenda. 

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 27/11? QUEM SAIU DA FAZENDA?

A 10ª Roça da Fazenda 2025 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Rayane Figliuzzi foi escolhida pelo público como a eliminada da berlindae perdeu o reality com apenas 28,63% dos votos.

A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 17 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Mesquita e Toninho Tornado.

Confira os números da nossa enquete a seguir.

Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que fique na 10ª roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

