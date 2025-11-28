Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (27)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na 10ª Roça
10ª Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (27/11); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou mais uma peoa
A 10ª Roça de A Fazenda 17 foi definida na noite desta quinta-feira (27/11), e foi confirmada a favorita do público para quem saiu de A Fazenda.
QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 27/11? QUEM SAIU DA FAZENDA?
A 10ª Roça da Fazenda 2025 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Rayane Figliuzzi foi escolhida pelo público como a eliminada da berlinda, e perdeu o reality com apenas 28,63% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 17 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Mesquita e Toninho Tornado.
Confira os números da nossa enquete a seguir.
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.