Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: reviravolta nas enquetes não crava quem vai sair de A Fazenda hoje (27/11); veja parcial de votação

Saiba quem vai sair de A Fazenda 17 hoje (27/11) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra indecisão do público sobre peoes

A 10ª Roça de A Fazenda 2025 terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta quinta (27/11), e pela parcial de votação A Fazenda, Toninho Tornado e Rayane Figliuzzi estão entre quem sai hoje do reality rural.

Mesquita parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ele aparece bem atrás da berlinda, mostrando predileção do público por ele.

A votação da enquete A Fazenda 17 está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Toninho Tornado e Rayane Figliuzzi.

Veja a seguir quem vai sair de A Fazenda 17 hoje através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.

R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 2025 ENQUETE UOL ATUALIZADA AGORA / QUEM VAI SAIR DE A FAZENDA HOJE 27/11?



Às 21:30h desta quinta (27/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 10ª Roça está entre Toninho Tornado e Rayane Figliuzzi.

A enquete UOL já conta com mais de 507.811 votos, e aponta que Rayane Figliuzzi é quem vai sair de A Fazenda e dar adeus ao prêmio.

Já na enquete do NE10, que passa de mais de 1.215 votos, o resultado é divergente, onde Toninho Tornado é o predileto do público para ser o eliminado da vez.

Esse resultado parcial aponta uma reviravolta, pois Toninho Tornado passou praticamente o dia inteiro na ponteira das porcentagens das enquetes, mas agora, foi ultrapassado por Rayane na enquete UOL.

Ou seja, não dá para cravar quem deve dar adeus ao prêmio, pois tudo pode mudar até o momento em que o programa começar.

Ambos disputam voto a voto a predileção do público para quem vai sair de A Fazenda hoje. Veja todas as porcentagens abaixo e não esqueça da dar sua contribuição em nossa enquete.

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

Mesquita - 34,03%;

Toninho Tornado - 33,85%;

Rayane Figliuzzi - 32,12%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

Rayane Figliuzzi – 42,80%;

Mesquita – 31,28%;

Toninho Tornado – 25,93%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que fique na 10ª roça?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.