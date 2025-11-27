fechar
A Fazenda

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (27/11) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (27/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Mesquita X Rayane Figliuzzi X Toninho Tornado

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 27/11/2025 às 19:11
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (27/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Mesquita X Rayane Figliuzzi X Toninho Tornado
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (27/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Mesquita X Rayane Figliuzzi X Toninho Tornado - Reprodução/X/@afazendarecord

Nesta quinta (27/11), a décima Roça de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Mesquita parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ele está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado, confira a seguir.

ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA QUINTA 27/11?

Às 19:00 da noite desta quinta (27/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 10ª Roça está entre Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

A enquete UOL já conta com mais de 446.877 votos, e Toninho Tornado está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Toninho Tornado é o predileto do público para ser o décimo eliminado do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Mesquita - 34,41%;

  • Rayane Figliuzzi - 33,61%;

  • Toninho Tornado - 31,97%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Mesquita – 35,28%;

  • Rayane Figliuzzi – 33,02%;

  • Toninho Tornado – 31,70%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que fique na 10ª roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

