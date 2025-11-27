Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (27/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (27/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Mesquita X Rayane Figliuzzi X Toninho Tornado
Clique aqui e escute a matéria
Nesta quinta (27/11), a décima Roça de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.
Mesquita parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ele está bem na frente da berlinda em número de votos.
A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado, confira a seguir.
RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES
ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA QUINTA 27/11?
Às 19:00 da noite desta quinta (27/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 10ª Roça está entre Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.
A enquete UOL já conta com mais de 446.877 votos, e Toninho Tornado está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Toninho Tornado é o predileto do público para ser o décimo eliminado do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
-
Mesquita - 34,41%;
-
Rayane Figliuzzi - 33,61%;
- Toninho Tornado - 31,97%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
-
Mesquita – 35,28%;
-
Rayane Figliuzzi – 33,02%;
-
Toninho Tornado – 31,70%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que fique na 10ª roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.