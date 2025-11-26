fechar
Fabiano lamenta expulsão de Créo de A Fazenda 17: 'Não queria que fosse assim'

O peão demonstrou incompreensão sobre a atitude do colega e lamentou a forma como a trajetória dele terminou

Por Bruna Oliveira Publicado em 26/11/2025 às 21:33
A repercussão da expulsão de Créo continuou dentro da sede após a Formação da Roça que culminou no afastamento do ator.

Ele deixou o jogo depois de acertar um soco em Fabiano durante o intervalo da dinâmica, o que configurou agressão e levou à eliminação imediata pela produção.

Em conversa com Carol, enquanto os dois analisavam possíveis cenários para as próximas Roças, Fabiano voltou a comentar o episódio.

O peão demonstrou incompreensão sobre a atitude do colega e lamentou a forma como a trajetória dele terminou. “Eu gostava desse cara. Não queria que fosse assim”, afirmou, ainda surpreso com o desfecho.

A saída repentina de Créo altera o ritmo do jogo e abre espaço para novas estratégias entre os participantes, que seguem repercutindo o impacto da expulsão nos bastidores do reality.

