Fabiano lamenta expulsão de Créo de A Fazenda 17: 'Não queria que fosse assim'
O peão demonstrou incompreensão sobre a atitude do colega e lamentou a forma como a trajetória dele terminou
A repercussão da expulsão de Créo continuou dentro da sede após a Formação da Roça que culminou no afastamento do ator.
Ele deixou o jogo depois de acertar um soco em Fabiano durante o intervalo da dinâmica, o que configurou agressão e levou à eliminação imediata pela produção.
Em conversa com Carol, enquanto os dois analisavam possíveis cenários para as próximas Roças, Fabiano voltou a comentar o episódio.
O peão demonstrou incompreensão sobre a atitude do colega e lamentou a forma como a trajetória dele terminou. “Eu gostava desse cara. Não queria que fosse assim”, afirmou, ainda surpreso com o desfecho.
A saída repentina de Créo altera o ritmo do jogo e abre espaço para novas estratégias entre os participantes, que seguem repercutindo o impacto da expulsão nos bastidores do reality.