'A Fazenda 17': Disputa aberta vai marcar formação da 10ª Roça e pegar peões de surpresa
Com votos indefinidos e estratégias mudando a cada minuto, a formação da 10ª Roça promete surpresas após o resultado da Roça Surpresa

Os peões mal vão respirar após a Roça Surpresa e já terão de encarar outra formação de berlinda. O clima na sede é de pura incerteza: sem saber quem volta do embate desta terça (25), o elenco está completamente dividido sobre seus votos.
Dudu Camargo, atual Fazendeiro, segue calculando cada movimento. Inicialmente, pensou em indicar Rayane Figliuzzi diretamente, mas voltou atrás — acredita que a influenciadora tende a ser alvo da Equipe Total no voto aberto.
Com isso, manteve duas cartas principais na mão: Maria Caporusso e Walério Araújo.
- Se Maria escapar da Roça Surpresa, ele pretende indicá-la sem hesitar.
- Mas, se ela for eliminada, Walério assume o posto de alvo número um.
Mesmo com tensões intensas entre a Equipe Total e os adversários, o nome mais cotado para receber a maioria dos votos da casa ainda é Rayane. Saory Cardoso e Duda Wendling vivem às turras, mas continuam firmes no plano de enfraquecer a “Liga”.
Já Ray, Maria e Walério não têm força numérica suficiente para reagir.
Se Ray realmente for a mais votada, deve puxar alguém da Baia — onde estão Kathy Maravilha, Maria, Luiz Mesquita e Tàmires Assîs. Só que isso pode não adiantar muito… afinal, Saory é dona do Poder da Chama Laranja, definido pelo público:
“Troque o terceiro roceiro por qualquer peão da Baia ou da sede.”
Com a relação estremecida com Duda, não está descartado que Mesquita — ou até a própria ex-aliada — seja o escolhido.
E como se não bastasse esse quebra-cabeça, ainda tem o Resta Um e o efeito do Poder da Chama Branca para completar o caos.
Diante de tantos cenários possíveis, uma coisa é certa: a formação da 10ª Roça promete incendiar o jogo e virar estratégia de muita gente de cabeça para baixo!
Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que saia na Roça Especial?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.