fechar
A Fazenda |

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (25/11) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta terça (25/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Fabiano Moraes X Kathy Maravilha X Maria Caporusso

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 25/11/2025 às 19:35 | Atualizado em 25/11/2025 às 19:36
Roça Especial de A Fazenda tem decisão nesta terça (25)
Roça Especial de A Fazenda tem decisão nesta terça (25) - Reprodução/X/@afazendarecord

Clique aqui e escute a matéria

Nesta terça (25/11), a Roça Especial de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Katy Maravilha e Maria Caporusso disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Fabiano Moraes parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ele está bem atrás da berlinda em número de votos, dessa vez, a votação é para quem quer que o público saia.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Katy Maravilha e Maria Caporusso, confira a seguir.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA NESTA TERÇA 25/11?

Às 19:30 da noite desta terça (25/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a Roça Especial está entre Katy Maravilha e Maria Caporusso.

A enquete UOL já conta com mais de 258.460 votos, e Katy Maravilha está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Katy Maravilha é a predileta do público para ser a décima primeira eliminada do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Kathy Maravilha - 44,92%;

  • Maria Caporusso - 44,34%;

  • Fabiano Moraes - 10,73%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Kathy Maravilha – 46,15%

  • Maria Caporusso – 43,58%

  • Fabiano Moraes – 10,27%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que saia na Roça Especial? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

Leia também

Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora: parcial mostra quem deve sair na Roça surpresa; porcentagens mostram diferença gritante
reality show

Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora: parcial mostra quem deve sair na Roça surpresa; porcentagens mostram diferença gritante
'A Fazenda 17': Carol Lekker e Mesquita esquentam disputa pelos bifes
A FAZENDA 2025

'A Fazenda 17': Carol Lekker e Mesquita esquentam disputa pelos bifes

Compartilhe

Tags