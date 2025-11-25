Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (25/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta terça (25/11), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Fabiano Moraes X Kathy Maravilha X Maria Caporusso
Clique aqui e escute a matéria
Nesta terça (25/11), a Roça Especial de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Katy Maravilha e Maria Caporusso disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.
Fabiano Moraes parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ele está bem atrás da berlinda em número de votos, dessa vez, a votação é para quem quer que o público saia.
A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Katy Maravilha e Maria Caporusso, confira a seguir.
RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES
ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA NESTA TERÇA 25/11?
Às 19:30 da noite desta terça (25/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a Roça Especial está entre Katy Maravilha e Maria Caporusso.
A enquete UOL já conta com mais de 258.460 votos, e Katy Maravilha está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Katy Maravilha é a predileta do público para ser a décima primeira eliminada do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
-
Kathy Maravilha - 44,92%;
-
Maria Caporusso - 44,34%;
- Fabiano Moraes - 10,73%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
-
Kathy Maravilha – 46,15%
-
Maria Caporusso – 43,58%
-
Fabiano Moraes – 10,27%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que saia na Roça Especial?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.