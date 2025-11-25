Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora: parcial mostra quem deve sair na Roça surpresa; porcentagens mostram diferença gritante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Roça surpresa levou Kathy Maravilha, Maria Caporusso e Fabiano Moraes diretamente para a disputa pela permanência no programa

A Fazenda 17 formou uma Roça surpresa que promete alterar os rumos da competição na noite desta terça-feira (25).

A berlinda foi definida de maneira imediata e sem direito a contestações, levando Kathy Maravilha, Maria Caporusso e Fabiano Moraes diretamente para a disputa pela permanência no programa.

A escolha dos roceiros nasceu da atividade das “matérias escolares”, proposta que exigia que os peões associassem características negativas aos colegas.

O que diz a enquete UOL?

Segundo a enquete extraoficial do UOL, o público já demonstra preferência clara por quem deveria sair da atração — embora o resultado oficial dependa da votação no site do R7.



Com 245.277 votos computados até as 18h desta terça-feira (25), o público tem votado da seguinte forma na parcial:

Kathy Maravilha — 45,26 %

Maria Caporusso — 44,03%

Fabiano Moraes — 10,71%

De acordo com esses números, Fabiano é apontado como o mais rejeitado, pois acumula a menor fatia de votos para permanecer no reality rural.



Importante lembrar que a enquete do UOL serve apenas como termômetro da opinião dos internautas; o veredito final depende da votação oficial realizada pela produção.