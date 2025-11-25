fechar
A Fazenda |

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: reviravolta nas enquetes não crava quem vai sair de A Fazenda hoje (25/11); veja parcial de votação

Saiba quem vai sair de A Fazenda 17 hoje (25/11) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra indecisão do público sobre peoas

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 25/11/2025 às 21:10
Maria Caporusso em A Fazenda 17
Maria Caporusso em A Fazenda 17 - Reprodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

A Roça Especial de A Fazenda 2025 terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta terça (25/11), e pela parcial de votação A Fazenda, Kathy Maravilha e Maria Caporusso estão entre quem sai hoje do reality rural.

Fabiano Moraes parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ele aparece bem atrás da berlinda, mostrando predileção do público por ele.

A votação da enquete A Fazenda 17 está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Kathy Maravilha e Maria Caporusso.

Veja a seguir quem vai sair de A Fazenda 17 hoje através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.

BONINHO choca ao revelar lista de quem JAMAIS VAI ENTRAR no BBB

R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 2025 ENQUETE UOL ATUALIZADA AGORA / QUEM VAI SAIR DE A FAZENDA HOJE 25/11?

Às 21:10h desta terça (25/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a Roça Especial está entre Kathy Maravilha e Maria Caporusso.

A enquete UOL já conta com mais de 305.673 votos, e aponta que Maria Caporusso é quem vai sair de A Fazenda e dar adeus ao prêmio.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Maria é predileta do público para ser a eliminada da vez de A Fazenda 2025. 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esse resultado parcial aponta uma reviravolta, pois Kathy Maravilha passou praticamente o dia inteiro na ponteira das porcentagens das enquetes, mas agora, foi ultrapassada por Maria.

Lembrando que os votos agora é para quem o público deseja que saia do programa, ou seja, não dá para cravar quem deve dar adeus ao prêmio, pois tudo pode mudar até o momento em que o programa começar. 

Ambas disputam voto a voto a predileção do público para quem vai sair de A Fazenda hoje. Veja todas as porcentagens abaixo e não esqueça da dar sua contribuição em nossa enquete. 

Leia Também

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Maria Caporusso - 45,88%;

  • Kathy Maravilha - 43,63%;

  • Fabiano Moraes - 10,49%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Maria Caporusso – 46,12%;

  • Kathy Maravilha – 43,01%;

  • Fabiano Moraes – 10,87%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que saia na Roça Especial? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

Leia também

Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora: parcial mostra quem deve sair na Roça surpresa; porcentagens mostram diferença gritante
reality show

Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora: parcial mostra quem deve sair na Roça surpresa; porcentagens mostram diferença gritante
Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (25/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
ENQUETE A FAZENDA 17

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (25/11) de A Fazenda; saiba como está a votação

Compartilhe

Tags