Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: reviravolta nas enquetes não crava quem vai sair de A Fazenda hoje (25/11); veja parcial de votação
Saiba quem vai sair de A Fazenda 17 hoje (25/11) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra indecisão do público sobre peoas
A Roça Especial de A Fazenda 2025 terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta terça (25/11), e pela parcial de votação A Fazenda, Kathy Maravilha e Maria Caporusso estão entre quem sai hoje do reality rural.
Fabiano Moraes parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ele aparece bem atrás da berlinda, mostrando predileção do público por ele.
A votação da enquete A Fazenda 17 está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Kathy Maravilha e Maria Caporusso.
Veja a seguir quem vai sair de A Fazenda 17 hoje através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.
R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 2025 ENQUETE UOL ATUALIZADA AGORA / QUEM VAI SAIR DE A FAZENDA HOJE 25/11?
Às 21:10h desta terça (25/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a Roça Especial está entre Kathy Maravilha e Maria Caporusso.
A enquete UOL já conta com mais de 305.673 votos, e aponta que Maria Caporusso é quem vai sair de A Fazenda e dar adeus ao prêmio.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Maria é predileta do público para ser a eliminada da vez de A Fazenda 2025.
Esse resultado parcial aponta uma reviravolta, pois Kathy Maravilha passou praticamente o dia inteiro na ponteira das porcentagens das enquetes, mas agora, foi ultrapassada por Maria.
Lembrando que os votos agora é para quem o público deseja que saia do programa, ou seja, não dá para cravar quem deve dar adeus ao prêmio, pois tudo pode mudar até o momento em que o programa começar.
Ambas disputam voto a voto a predileção do público para quem vai sair de A Fazenda hoje. Veja todas as porcentagens abaixo e não esqueça da dar sua contribuição em nossa enquete.
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
-
Maria Caporusso - 45,88%;
-
Kathy Maravilha - 43,63%;
- Fabiano Moraes - 10,49%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
-
Maria Caporusso – 46,12%;
-
Kathy Maravilha – 43,01%;
-
Fabiano Moraes – 10,87%.
Enquete A Fazenda 2025: Quem você quer que saia na Roça Especial?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.