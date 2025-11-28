fechar
Economia | Notícia

Com investimento em tecnologia, 99 Food visa otimizar cada etapa da entrega e superar desafios da mobilidade urbana do Recife

Sistema da 99 Food calcula tempo médio de preparo dos pratos nos restaurantes, conecta o entregador mais próximo e já indica trajetos mais rápidos

Por Filipe Farias Publicado em 28/11/2025 às 8:02
Com investimento em tecnologia, 99 Food visa otimizar cada etapa da entrega e superar desafios da mobilidade urbana do Recife

Um dos principais problemas das grandes metrópoles, a mobilidade urbana do Brasil passa por um momento crítico e que exige soluções urgentes para minimizar o impacto direto na qualidade de vida da população. E, no Recife, que é apontado frequentemente em pesquisas como o pior trânsito do País, os desafios são ainda maiores. Ciente disso, a recém-chegada 99 Food tem investido em tecnologia para otimizar cada etapa da entrega e superar desafios da mobilidade na capital pernambucana.

“A expertise da 99 nesses 13 anos atuando no segmento de mobilidade urbana e a nossa base de dados vão permitir planejar rotas mais inteligentes, reduzindo o tempo de espera e garantindo entregas mais rápidas e eficientes, o que com certeza vai chamar a atenção dos consumidores pernambucanos”, afirmou Luís Felipe Gamper, diretor sênior de Logística da 99.

Além do Recife, o serviço de delivery da 99 também vai funcionar nos municípios de Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. E, através da experiência inicial atuando em São Paulo, mas buscando adaptar a realidade das cidades pernambucanas, a empresa espera driblar as dificuldades da mobilidade urbana na Região Metropolitana do Recife, e garantir entregas rápidas.

"A gente está vendo, por exemplo, em São Paulo, que é o nosso lançamento e, em pouco menos de dois meses, a gente está com as nossas entregas em tempo reduzido. Em São Paulo também tem um trânsito absurdo. Então, eu acredito que a gente tem potencial para conseguir diminuir e fazer a entrega mais eficiente aqui no Recife também. Porque a gente tem uma abordagem diferente e é uma empresa que tem investindo bastante em tecnologia", explicou Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99, a reportagem do Jornal do Commercio.

Filipe Farias / JC
Com investimento em tecnologia, 99 Food visa otimizar cada etapa da entrega e superar desafios da mobilidade urbana do Recife - Filipe Farias / JC
 

A tecnologia da 99 une três etapas fundamentais para reduzir o tempo de despacho dos pedidos. O sistema calcula com maior precisão o tempo médio de preparo dos pratos em cada restaurante, ao mesmo tempo, a plataforma conecta rapidamente o entregador ideal para cada pedido pela proximidade e, por fim, o entregador conta com mapas proprietários e otimizados, desenvolvidos com base nas corridas realizadas pela plataforma, que garantem rotas mais eficientes e trajetos mais rápidos.

"É um processo que demanda muita tecnologia por trás, porque você precisa ter algoritmos, agentes de inteligência artificial e programação para você conseguir navegar através de tantas variáveis e criar sistemas eficientes. Então, é muito interessante quando a gente observa que se você tirar 7, 8 minutos de uma entrega, você está fazendo diferença no final do dia para todos, restaurante, entregador e consumidor", pontuou Bruno Rossini.

Pontos de apoio para entregadores

Além de prometer entregas mais eficientes, a 99 Food também pretende investir no desenvolvimento do ecossistema de mobilidade e conveniência dos seus colaboradores pelo Brasil. Para isso, a empresa anunciou investimento de R$ 55 milhões na criação de pontos de apoio para entregadores com oferta de comodidades como água, banheiros, microondas para aquecer comida, sala de descanso e pontos para carregamento de celulares, entre outros.

"Isso é o nosso compromisso com a base de milhões de usuários da 99. Aqui no Recife também teremos alguns pontos de apoio para os entregadores. Ainda não está definido os endereços, mas a ideia é ter mais de um ponto espalhado em locais estratégicos para a concentração dos entregadores na cidade", adiantou Bruno Rossini.

