Operação da Polícia Civil desmantela esquema de delivery de drogas no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Polícia Civil do Recife desmantela esquema de delivery de drogas. Suspeitos foram presos e mais de 23 quilos de maconha apreendidos

Clique aqui e escute a matéria

De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos já era monitorado pela equipe de investigação da Delegacia da Várzea, no Recife, por fazer entregas no CEASA como parte de um esquema de delivery de drogas.

Os agentes acompanharam o trajeto do suspeito até o bairro do Ipsep, e flagraram o momento em que ele entregava maconha a outro homem, que também foi preso. Após a prisão, o entregador informou o endereço onde guardava o restante do material.

Barbeiro de 21 anos se apresenta ao DHPP após morte de policial ferroviário no Recife

Agressão é registrada ao lado de creche na Zona Norte do Recife após esfaqueamento de jovem Leia Também

Apreensão de drogas

Na casa dele, os policiais apreenderam dezenas de pacotes de um quilo e de meio quilo, totalizando mais de 10 quilos de maconha. Então ele acabou revelando que em sua residência escondia também outras drogas.

Os policiais foram então até o local onde constataram lá e encontraram vários pacotes de 500 gramas e de um quilo da droga, totalizando mais de 13 quilos.

O que chamou a atenção foi a forma de distribuição. A droga seguia em sacolas de delivery como se fosse uma encomenda comum.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais