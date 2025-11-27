Operação da Polícia Civil desmantela esquema de delivery de drogas no Recife
Polícia Civil do Recife desmantela esquema de delivery de drogas. Suspeitos foram presos e mais de 23 quilos de maconha apreendidos
De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos já era monitorado pela equipe de investigação da Delegacia da Várzea, no Recife, por fazer entregas no CEASA como parte de um esquema de delivery de drogas.
Os agentes acompanharam o trajeto do suspeito até o bairro do Ipsep, e flagraram o momento em que ele entregava maconha a outro homem, que também foi preso. Após a prisão, o entregador informou o endereço onde guardava o restante do material.
Apreensão de drogas
Na casa dele, os policiais apreenderam dezenas de pacotes de um quilo e de meio quilo, totalizando mais de 10 quilos de maconha. Então ele acabou revelando que em sua residência escondia também outras drogas.
Os policiais foram então até o local onde constataram lá e encontraram vários pacotes de 500 gramas e de um quilo da droga, totalizando mais de 13 quilos.
O que chamou a atenção foi a forma de distribuição. A droga seguia em sacolas de delivery como se fosse uma encomenda comum.
