Barbeiro de 21 anos se apresenta ao DHPP após morte de policial ferroviário no Recife
Suspeito se entrega voluntariamente, presta depoimento e é liberado; caso envolve disputa antiga entre ele e o policial ferroviário de 70 anos
Barbeiro de 21 anos se apresenta voluntariamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após a morte do policial ferroviário federal aposentado Luiz Gonzaga Teodoro Freitas, de 70 anos.
O ocorrido foi registrado no bairro da Linha do Tiro, na zona norte do Recife, em meio a um conflito antigo envolvendo a ocupação de um imóvel.
O que aconteceu
O jovem chegou ao DHPP acompanhado de familiares. Segundo a tia dele, o sobrinho estaria arrependido e teria agido por se sentir ameaçado.
A família afirma que o policial ferroviário teria atirado duas vezes no rapaz dias antes do crime. Após prestar depoimento, o barbeiro foi liberado, já que não havia mandado de prisão expedido contra ele.
Origem do conflito
A disputa entre o policial ferroviário e o suspeito estaria relacionada a um imóvel onde Luiz Gonzaga morava de aluguel. A tia do barbeiro relatou que o idoso pagava R$ 600 mensais e chegou a oferecer R$ 100 mil pela compra do terreno, composto por várias casas, mesmo sem a propriedade estar à venda.
Investigação
O caso permanece sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que seguirá ouvindo familiares, testemunhas e analisando os elementos apresentados. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.
