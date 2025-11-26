Barbeiro de 21 anos se apresenta ao DHPP após morte de policial ferroviário no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suspeito se entrega voluntariamente, presta depoimento e é liberado; caso envolve disputa antiga entre ele e o policial ferroviário de 70 anos

Barbeiro de 21 anos se apresenta voluntariamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após a morte do policial ferroviário federal aposentado Luiz Gonzaga Teodoro Freitas, de 70 anos.

O ocorrido foi registrado no bairro da Linha do Tiro, na zona norte do Recife, em meio a um conflito antigo envolvendo a ocupação de um imóvel.

O que aconteceu

O jovem chegou ao DHPP acompanhado de familiares. Segundo a tia dele, o sobrinho estaria arrependido e teria agido por se sentir ameaçado.

A família afirma que o policial ferroviário teria atirado duas vezes no rapaz dias antes do crime. Após prestar depoimento, o barbeiro foi liberado, já que não havia mandado de prisão expedido contra ele.

Origem do conflito

A disputa entre o policial ferroviário e o suspeito estaria relacionada a um imóvel onde Luiz Gonzaga morava de aluguel. A tia do barbeiro relatou que o idoso pagava R$ 600 mensais e chegou a oferecer R$ 100 mil pela compra do terreno, composto por várias casas, mesmo sem a propriedade estar à venda.

Investigação

O caso permanece sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que seguirá ouvindo familiares, testemunhas e analisando os elementos apresentados. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais