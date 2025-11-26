fechar
Vídeos | Notícia

Barbeiro de 21 anos se apresenta ao DHPP após morte de policial ferroviário no Recife

Suspeito se entrega voluntariamente, presta depoimento e é liberado; caso envolve disputa antiga entre ele e o policial ferroviário de 70 anos

Por TV Jornal Publicado em 26/11/2025 às 11:50
Barbeiro de 21 anos se apresenta à polícia após conflito mortal em Recife: o imbróglio por trás da tragédia
Barbeiro de 21 anos se apresenta à polícia após conflito mortal em Recife: o imbróglio por trás da tragédia - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

 

Barbeiro de 21 anos se apresenta voluntariamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após a morte do policial ferroviário federal aposentado Luiz Gonzaga Teodoro Freitas, de 70 anos.

O ocorrido foi registrado no bairro da Linha do Tiro, na zona norte do Recife, em meio a um conflito antigo envolvendo a ocupação de um imóvel.

O que aconteceu

O jovem chegou ao DHPP acompanhado de familiares. Segundo a tia dele, o sobrinho estaria arrependido e teria agido por se sentir ameaçado.

A família afirma que o policial ferroviário teria atirado duas vezes no rapaz dias antes do crime. Após prestar depoimento, o barbeiro foi liberado, já que não havia mandado de prisão expedido contra ele.

Leia Também

Origem do conflito

A disputa entre o policial ferroviário e o suspeito estaria relacionada a um imóvel onde Luiz Gonzaga morava de aluguel. A tia do barbeiro relatou que o idoso pagava R$ 600 mensais e chegou a oferecer R$ 100 mil pela compra do terreno, composto por várias casas, mesmo sem a propriedade estar à venda.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Investigação

O caso permanece sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que seguirá ouvindo familiares, testemunhas e analisando os elementos apresentados. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Incêndio em edifício de Boa Viagem mobiliza operação e deixa duas moradoras hospitalizadas
INCÊNDIO

Incêndio em edifício de Boa Viagem mobiliza operação e deixa duas moradoras hospitalizadas
Após passagem polêmica de Rinaldi Faria, SBT ainda não sabe o nome do substituto
Daniela Beyruti

Após passagem polêmica de Rinaldi Faria, SBT ainda não sabe o nome do substituto

Compartilhe

Tags