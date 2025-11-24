Agressão com faca entre funcionários em padaria da Zona Norte do Recife termina com prisão de ajudante de padeiro
Funcionário de 29 anos é ferido nas costas após discussão com colega em padaria e caso é registrado no DHPP. Confira detalhes do ocorrido
Agressão com faca entre dois funcionários de uma padaria no bairro do Rosarinho, no Recife, deixa um ajudante de padeiro de 29 anos ferido.
O fato ocorreu após uma discussão iniciada durante o expediente quando o colega de 20 anos reagiu a um apelido e desferiu golpes. O crime foi registrado por câmeras do estabelecimento.
O que aconteceu
O desentendimento começou quando o funcionário mais velho chamou o colega de “Fedorento”. O jovem de 20 anos não levou o comentário como brincadeira e iniciou o ataque com uma faca.
Imagens gravadas no local mostram o agressor tentando acertar a vítima várias vezes. Durante a confusão, o funcionário de 29 anos sofreu um ferimento nas costas.
Outros funcionários intervieram rapidamente e conseguiram separar os dois. A vítima recebeu atendimento emergencial na UPA antes de ser encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para prestar depoimento.
Situação da vítima e do agressor
A Polícia Militar prendeu o agressor ainda no bairro do Rosarinho. Ao chegar ao DHPP, o jovem decidiu permanecer em silêncio.
Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e está à disposição da Justiça. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.
