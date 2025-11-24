fechar
Agressão com faca entre funcionários em padaria da Zona Norte do Recife termina com prisão de ajudante de padeiro

Funcionário de 29 anos é ferido nas costas após discussão com colega em padaria e caso é registrado no DHPP. Confira detalhes do ocorrido

Por TV Jornal Publicado em 24/11/2025 às 10:05
Agressão com faca entre dois funcionários de uma padaria no bairro do Rosarinho, no Recife, deixa um ajudante de padeiro de 29 anos ferido.

O fato ocorreu após uma discussão iniciada durante o expediente quando o colega de 20 anos reagiu a um apelido e desferiu golpes. O crime foi registrado por câmeras do estabelecimento.

O que aconteceu

O desentendimento começou quando o funcionário mais velho chamou o colega de “Fedorento”. O jovem de 20 anos não levou o comentário como brincadeira e iniciou o ataque com uma faca.

Imagens gravadas no local mostram o agressor tentando acertar a vítima várias vezes. Durante a confusão, o funcionário de 29 anos sofreu um ferimento nas costas.

Outros funcionários intervieram rapidamente e conseguiram separar os dois. A vítima recebeu atendimento emergencial na UPA antes de ser encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para prestar depoimento.

Situação da vítima e do agressor

A Polícia Militar prendeu o agressor ainda no bairro do Rosarinho. Ao chegar ao DHPP, o jovem decidiu permanecer em silêncio.

Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e está à disposição da Justiça. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

