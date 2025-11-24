Ex-Globo e ex-Record, Lucio Sturm assina com o SBT News

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O SBT acaba de anunciar um reforço de peso para o seu novo canal de notícias, o SBT News. O jornalista Lucio Sturm, profissional com passagens marcantes pela Globo e uma longa e reconhecida trajetória na Record, integra a equipe do projeto que será lançado oficialmente em dezembro.

Lucio Sturm é conhecido no mercado por seu forte domínio no hard news e sua vasta experiência em coberturas ao vivo, com um trânsito consolidado nas principais praças do país, como São Paulo e Rio de Janeiro.

No SBT News, o jornalista assumirá a função de apresentador e repórter. Fontes de mercado ouvidas pelo Observatório da Televisão, indicam que Sturm estará à frente de um dos telejornais matinais do novo canal, aproveitando ao máximo da sua capacidade de conduzir noticiários dinâmicos.

Antes de assinar com o SBT, Lucio Sturm estava no time do Times Brasil CNBC. No entanto, a maior parte de sua carreira foi dedicada à Record, onde permaneceu por mais de duas décadas e se consolidou como um dos repórteres mais reconhecidos da emissora, cobrindo operações policiais, desastres e situações de emergência.

