Globo surpreende e anuncia pausa na produção da quarta temporada de Rensga Hits
Clique aqui e escute a matéria
A Globo tomou uma decisão que pode causar a maior sofrência nos corações dos telespectadores: a produção da quarta temporada da série Rensga Hits! foi suspensa por tempo indeterminado. Embora a plataforma de streaming evite o termo “cancelamento”, a paralisação do projeto já liberou elenco e autora para novos compromissos, deixando o futuro da série no mais absoluto “mistério”.
O Observatório da Televisão apurou junto à fontes do mercado que o projeto da nova leva de episódios estava em estágio bastante avançado. A autora Renata Corrêa já havia finalizado e entregue os roteiros da quarta temporada, que daria continuidade à trajetória das irmãs Raíssa (Alice Wegmann) e Gláucia (Lorena Comparato) no universo sertanejo de Goiânia.
As gravações estavam previstas para começar ainda neste final de ano. Contudo, o planejamento foi interrompido, e os atores que estavam de prontidão para o retorno ao set foram oficialmente liberados para assumir outros trabalhos no cinema, teatro e TV.
Com a série “engavetada”, a autora Renata Corrêa já tem um novo projeto em desenvolvimento para a Globo: uma série inspirada na produção argentina “Ciega a Citas” (Namoro às Cegas), que se passará em uma redação de jornal.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br