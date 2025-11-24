Acidente no Viaduto do Capitão Temudo deixa mortos e mobiliza equipes durante obra noturna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Motociclista e passageira morrem após colisão com veículo de obra durante intervenção no viaduto. Confira detalhes sobre o ocorrido

Acidente provoca duas mortes no Viaduto do Capitão Temudo na madrugada de hoje, quando uma moto conduzida por Luciano Calisto Bezerra colidiu com um veículo de obra no trecho entre Pina, Cabanga e Joana Bezerra, durante serviços realizados no local e ainda sob movimento intenso apesar do feriado.

O que aconteceu

Trabalhadores e um veículo atuavam na área onde fica a junta de dilatação do viaduto. A obra ocorria durante a noite para reduzir o impacto no trânsito. O motociclista, identificado como Luciano Calisto Bezerra, de 40 anos, não teria percebido a intervenção ou não conseguiu parar a tempo.

Relatos

Testemunhas afirmaram que o motociclista seguia em alta velocidade levando uma mulher na garupa. Ele colidiu com o veículo utilizado na obra.

A mulher também foi atingida e sofreu ferimentos graves na cabeça e um dos operários foi atropelado e socorrido ao hospital. Há relatos de que o condutor havia consumido bebida alcoólica em um bar antes do acidente.

O operário foi o único socorrido com vida mas o motociclista e a passageira morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML do Recife e o caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

