Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro na contramão na Zona Norte do Recife

Veículo teria fugido pela contramão com placa clonada; moradores relatam acidentes frequentes e cobram sinalização há mais de 10 anos

Clique aqui e escute a matéria

Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro que trafegava na contramão na rua João Uzê da Luna, no centro de Água Fria, Zona Norte do Recife.

O acidente aconteceu no momento em que ele cruzava a rua Doutor Eudes Costa. O condutor do veículo branco fugiu logo após a colisão. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital da Restauração.

Placa clonada e possível fuga

Relatos de testemunhas indicam que o veículo seguia em alta velocidade e pode ter vindo de outra área em tentativa de fuga. Moradores afirmaram que a placa observada no carro correspondia a um Corolla cinza, informando ainda que se tratava de uma placa clonada.

Comerciantes e moradores afirmam que acidentes no trecho são frequentes e relacionam as ocorrências à falta de sinalização adequada.

Motociclistas que circulam pela região afirmam que a ausência de sinalização clara contribui para enganos de condutores que não conhecem o bairro.

Segundo eles, motoristas de aplicativo, táxis e mototáxis podem seguir adiante sem perceber o cruzamento e o fluxo de veículos, principalmente à noite, diante da iluminação precária.

Investigação

O caso segue sob apuração das autoridades de trânsito e da Polícia Civil, que devem analisar imagens de câmeras próximas e esclarecer a origem do veículo e do motorista responsável pela colisão.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais