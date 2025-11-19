Motociclista por aplicativo é baleado durante tentativa de assalto no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Motociclista de aplicativo de 19 anos é baleado e sobrevive a tentativa de roubo no percurso noturno. Polícia investiga a ação com ajuda de câmeras

Um motociclista por aplicativo, de 19 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (13), por volta das 2h45, em uma rua de acesso à Avenida Norte, no Recife.

A vítima, que costumava trabalhar à noite, havia parado no local para urinar quando foi surpreendida por três motos que passaram pela via em sequência.

Ação dos criminosos

A terceira moto chamou a atenção do jovem quando os ocupantes olharam para trás, indicando que algo suspeito poderia estar prestes a acontecer.

Ao perceber o risco, ele subiu rapidamente na própria motocicleta e tentou fugir, mas foi interceptado pelos assaltantes, que bloquearam a passagem. O jovem acabou colidindo na moto dos criminosos e caiu no chão.

Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo que entrou pelo ombro e transfixou o tórax. Para sobreviver, fingiu estar morto enquanto ouvia os suspeitos discutirem se levariam ou não o veículo.

Por razões desconhecidas, os homens desistiram e fugiram sem levar a motocicleta.

Vítima buscou ajuda mesmo ferida

Mesmo baleado, o motociclista conseguiu subir novamente na moto após a fuga dos criminosos e seguiu até a Policlínica Barros Lima, em Casa Amarela.

De lá, foi transferido para o Hospital Otávio de Freitas. Segundo familiares, ele não precisará passar por cirurgia e está fora de risco, já que o tiro não atingiu nenhum órgão vital.

Câmeras de segurança instaladas na área podem auxiliar a polícia a identificar os suspeitos e esclarecer a dinâmica completa do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Planos interrompidos e motocicleta danificada

Segundo a família, o jovem havia alugado a moto para trabalhar durante a noite e juntar dinheiro para casar. Ele trabalhava até as 5h da manhã diariamente.

A motocicleta teve o retrovisor quebrado, estilhaços foram encontrados no local, além de danos no freio, carenagem e parte dianteira. Apesar dos prejuízos, familiares afirmam estar aliviados por ele ter sobrevivido ao atentado.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.