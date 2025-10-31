Mulher morre após tentar assaltar policial na Região Metropolitana do Recife
Suspeita tentou assaltar um policial militar armado com um simulacro em Afogados e foi baleada no pescoço; ela morreu no local
Um policial militar foi vítima de uma tentativa de assalto na Rua Nicolau Pereira, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. A suspeita, que estava em uma bicicleta e armada com um simulacro de revólver, tentou abordar o carro em que o PM estava, mas acabou baleada no pescoço durante a reação do policial.
Detalhes do caso
O policial estava dentro do veículo junto com três outras pessoas quando a mulher se aproximou e tentou quebrar o vidro para anunciar o assalto. O PM reagiu rapidamente, efetuando o disparo. A suspeita morreu ainda no local antes da chegada do socorro.
Ação policial e investigação
Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas. A arma falsa usada no crime foi apreendida. Nenhum dos ocupantes do veículo ficou ferido. O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Pernambuco.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais