fechar
Vídeos | Notícia

Mulher morre após tentar assaltar policial na Região Metropolitana do Recife

Suspeita tentou assaltar um policial militar armado com um simulacro em Afogados e foi baleada no pescoço; ela morreu no local

Por TV Jornal Publicado em 31/10/2025 às 10:48
Policial Militar Reage a Assalto em Afogados e Atira em Criminosa: Análise Completa do Incidente na Rua Nicolau Pereira
Policial Militar Reage a Assalto em Afogados e Atira em Criminosa: Análise Completa do Incidente na Rua Nicolau Pereira - TV Jornal

Um policial militar foi vítima de uma tentativa de assalto na Rua Nicolau Pereira, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. A suspeita, que estava em uma bicicleta e armada com um simulacro de revólver, tentou abordar o carro em que o PM estava, mas acabou baleada no pescoço durante a reação do policial.

Detalhes do caso

O policial estava dentro do veículo junto com três outras pessoas quando a mulher se aproximou e tentou quebrar o vidro para anunciar o assalto. O PM reagiu rapidamente, efetuando o disparo. A suspeita morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Ação policial e investigação

Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas. A arma falsa usada no crime foi apreendida. Nenhum dos ocupantes do veículo ficou ferido. O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Pernambuco.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Dupla armada rende motorista de app e é presa após assaltar mercadinho em Olinda
Assalto frustrado

Dupla armada rende motorista de app e é presa após assaltar mercadinho em Olinda
Suspeito morre após tentar assaltar policial militar no Grande Recife
Assalto

Suspeito morre após tentar assaltar policial militar no Grande Recife

Compartilhe

Tags