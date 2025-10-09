fechar
Dupla armada rende motorista de app e é presa após assaltar mercadinho em Olinda

Suspeitos de 16 e 20 anos usaram veículo por aplicativo para cometer crimes e foram capturados após perseguição policial

Por TV Jornal Publicado em 09/10/2025 às 12:34
Perseguição Policial em Olinda: Dupla de Assaltantes é Presa Ameaçando Motorista de Aplicativo - Relato Detalhado do Caso
Perseguição Policial em Olinda: Dupla de Assaltantes é Presa Ameaçando Motorista de Aplicativo - Relato Detalhado do Caso

Uma perseguição policial em Olinda terminou com a prisão de dois assaltantes, de 16 e 20 anos, que haviam rendido um motorista de aplicativo e o forçado a participar de uma série de crimes. A ação começou após o assalto a um mercadinho em Jardim Fragoso e terminou com a interceptação do veículo na Avenida Brasil, entre Maranguapi I e Jardim Maranguapi.

Início da ação criminosa

De acordo com o motorista, tudo começou quando os suspeitos solicitaram uma corrida por aplicativo em Olinda. Ao entrar no carro, a dupla — armada — anunciou o assalto, apontando a arma para a cabeça do condutor. Eles ordenaram que ele os levasse até o bairro de Jardim Fragoso.

“Eles entraram com a arma apontada para mim e disseram que eu era um pai de família, que ninguém iria me machucar, mas me obrigaram a dirigir”, relatou a vítima.

Assalto ao mercadinho e fuga

Chegando ao local, os criminosos desceram do carro e assaltaram um mercadinho da região. Em seguida, fugiram com o motorista ainda sob ameaça.

A Polícia Militar foi acionada e recebeu a informação de que o veículo seguia pela Avenida Brasil. A partir daí, teve início a perseguição.

Troca de tiros e prisão

Durante a perseguição, um dos suspeitos chegou a atirar contra os policiais. Os agentes revidaram e conseguiram atingir os pneus do carro, forçando a parada do veículo.

A dupla foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Paulista. O motorista de aplicativo saiu ileso.

Itens recuperados e novos planos frustrados

Com os suspeitos, a polícia recuperou:

  • Dinheiro roubado do mercadinho
  • Celulares de vítimas que passavam pelo local

Segundo informações obtidas pelos policiais, o próximo alvo da dupla seria um supermercado de grande porte. Eles pretendiam continuar usando o motorista como cobertura para assaltar clientes no estacionamento do local.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

