UTI pediátrica do Hospital da Restauração enfrenta falta de ar-condicionado há um mês; mães denunciam risco à saúde das crianças

Segundo denúncias de mães de pacientes internados, o problema tem colocado em risco a saúde e a recuperação dos bebês e crianças hospitalizadas

Por TV Jornal Publicado em 19/11/2025 às 15:47
Desafios de Saúde Pública: UTI Pediátrica do Hospital da Restauração enfrenta falha no ar-condicionado durante um mês
Desafios de Saúde Pública: UTI Pediátrica do Hospital da Restauração enfrenta falha no ar-condicionado durante um mês

A UTI pediátrica do Hospital da Restauração (HR), no Recife, vive há pelo menos um mês uma situação crítica de superaquecimento devido à falta de funcionamento do sistema de ar-condicionado.

Segundo denúncias de mães de pacientes internados na unidade, o problema tem colocado em risco a saúde e a recuperação dos bebês e crianças hospitalizadas.

Calor extremo 

De acordo com os relatos, o clima dentro da UTI é insuportável, enquanto outros setores do hospital, como diretoria, copa e salas de descanso dos profissionais, estariam com o ar-condicionado funcionando normalmente.

"Na alvedoria, no descanso dos enfermeiros, lá em cima, na diretoria, tudo tem ar-condicionado. Só a UTI que não está pegando ar-condicionado. E eles não fazem nada, faz um mês que estão nessa situação", desabafou uma das mães.

Uma auxiliar de serviços gerais, que acompanha o filho de dois anos internado na unidade, afirma que o calor prejudicou diretamente o tratamento da criança, que precisou ser reentubada.

“Ele foi entubado, tiraram o tubo para ver como ele reagia, mas a temperatura era muito alta. Ele ficava muito agitado. Passou um dia sem o tubo, mas teve que voltar porque está operado, com dois drenos e amarrado. Uma criança assim não consegue ficar quieta”, relatou a mãe.

 

Falta de climatização e risco de infecção

As mães denunciam ainda que são obrigadas a deixar a UTI às 22h, enquanto seus filhos permanecem a madrugada inteira no calor intenso.

“Uma UTI em um hospital desse tamanho, sem ar-condicionado para as crianças… As camas ficam molhadas, lençol encharcado de suor. As crianças ficam agitadas. Tiraram a entubação, ele está com dreno, arriscado a pegar uma bactéria hospitalar, porque é grave”, denuncia outra mãe.

Cobrança por providências

As famílias cobram uma solução urgente por parte da administração do Hospital da Restauração, destacando o risco direto à saúde dos pacientes, que já enfrentam condições delicadas por estarem internados em terapia intensiva.

Até o momento, não há previsão para o reparo do sistema de climatização.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

