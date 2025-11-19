UTI pediátrica do Hospital da Restauração enfrenta falta de ar-condicionado há um mês; mães denunciam risco à saúde das crianças
Segundo denúncias de mães de pacientes internados, o problema tem colocado em risco a saúde e a recuperação dos bebês e crianças hospitalizadas
A UTI pediátrica do Hospital da Restauração (HR), no Recife, vive há pelo menos um mês uma situação crítica de superaquecimento devido à falta de funcionamento do sistema de ar-condicionado.
Segundo denúncias de mães de pacientes internados na unidade, o problema tem colocado em risco a saúde e a recuperação dos bebês e crianças hospitalizadas.
Calor extremo
De acordo com os relatos, o clima dentro da UTI é insuportável, enquanto outros setores do hospital, como diretoria, copa e salas de descanso dos profissionais, estariam com o ar-condicionado funcionando normalmente.
"Na alvedoria, no descanso dos enfermeiros, lá em cima, na diretoria, tudo tem ar-condicionado. Só a UTI que não está pegando ar-condicionado. E eles não fazem nada, faz um mês que estão nessa situação", desabafou uma das mães.
Uma auxiliar de serviços gerais, que acompanha o filho de dois anos internado na unidade, afirma que o calor prejudicou diretamente o tratamento da criança, que precisou ser reentubada.
“Ele foi entubado, tiraram o tubo para ver como ele reagia, mas a temperatura era muito alta. Ele ficava muito agitado. Passou um dia sem o tubo, mas teve que voltar porque está operado, com dois drenos e amarrado. Uma criança assim não consegue ficar quieta”, relatou a mãe.
Falta de climatização e risco de infecção
As mães denunciam ainda que são obrigadas a deixar a UTI às 22h, enquanto seus filhos permanecem a madrugada inteira no calor intenso.
“Uma UTI em um hospital desse tamanho, sem ar-condicionado para as crianças… As camas ficam molhadas, lençol encharcado de suor. As crianças ficam agitadas. Tiraram a entubação, ele está com dreno, arriscado a pegar uma bactéria hospitalar, porque é grave”, denuncia outra mãe.
Cobrança por providências
As famílias cobram uma solução urgente por parte da administração do Hospital da Restauração, destacando o risco direto à saúde dos pacientes, que já enfrentam condições delicadas por estarem internados em terapia intensiva.
Até o momento, não há previsão para o reparo do sistema de climatização.
