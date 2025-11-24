Idosa é atingida por bala perdida e mobiliza atendimento de emergência no Grande Recife
Aposentada de 65 anos é atingida no tórax durante troca de tiros no bairro de Roda de Fogo e passa por cirurgia no Hospital da Restauração
Por
TV Jornal
Publicado em 24/11/2025 às 9:39
Idosa de 65 anos é atingida por bala perdida na Rua Paz Dourada, no bairro de Roda de Fogo, no Recife, enquanto estava sentada na calçada. Os disparos ocorreram após a perseguição a um homem em uma bicicleta, segundo relatos de moradores que presenciaram a movimentação no local.
A aposentada estava sentada na calçada quando foi atingida no tórax. Moradores tentaram conter o sangramento e acionaram socorro imediatamente. O filho da vítima, Nildo, recebeu a informação enquanto trabalhava.
Relatos e situação da vítima
Testemunhas afirmaram que os disparos partiram de um homem que estava dentro de um carro perseguindo outro que seguia em uma bicicleta. Foram ouvidos mais de dez tiros antes da fuga do autor. A bicicleta ficou caída no local.
A idosa foi levada inicialmente para a UPA de Roda de Fogo e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia. O estado atual de saúde não foi informado.
Investigação
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso e busca identificar o autor dos disparos, que fugiu após o tiroteio. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais