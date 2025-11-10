fechar
Vídeos | Notícia

Tiroteio em praça deixa três mortos na Mata Sul de Pernambuco

Suspeitos armados abriram fogo em praça de Ribeirão, na Mata Sul. Três pessoas morreram, entre elas um idoso de 68 anos atingido por bala perdida

Por TV Jornal Publicado em 10/11/2025 às 11:42
Tiroteio Fatal em Ribeirão, Pernambuco: Conflito de Facções e Uma Vítima Inocente - Detalhes do Caso
Tiroteio Fatal em Ribeirão, Pernambuco: Conflito de Facções e Uma Vítima Inocente - Detalhes do Caso - TV Jornal

Três pessoas foram mortas a tiros na tarde deste domingo em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco, durante um ataque a uma praça localizada em Vila Coab.

O local, que também funciona como quadra de esportes, estava cheio no momento dos disparos, gerando pânico entre os presentes.

Entre as vítimas está um idoso de 68 anos, identificado como Carlos Alberto dos Santos, que foi atingido por uma bala perdida enquanto seguia para a igreja.

Leia Também

Investigação 

De acordo com a Polícia Civil, o ataque foi praticado por indivíduos fortemente armados que chegaram em um carro prata por volta das três da tarde. A principal linha de investigação aponta para conflito entre facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas em Ribeirão e Gameleira.

O comissário Gleison Santos, da Delegacia de Ribeirão, informou que três das quatro pessoas atingidas eram conhecidas da polícia por envolvimento com o tráfico.

“Existe uma facção dominante que controla o tráfico aqui na cidade e em Gameleira, e está em conflito com outra facção que tenta tomar o território. Já temos pistas sobre os autores e em breve daremos uma resposta a esses criminosos.”

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Policiais civis e militares realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento. As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia de Ribeirão.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Integrante de facção no Rio Grande do norte é preso na Várzea; suspeito estava foragido
Facção criminosa

Integrante de facção no Rio Grande do norte é preso na Várzea; suspeito estava foragido
Tiroteios e violência crescem em Pernambuco com disputa entre facções criminosas
Violência Urbana

Tiroteios e violência crescem em Pernambuco com disputa entre facções criminosas

Compartilhe

Tags