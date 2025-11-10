Tiroteio em praça deixa três mortos na Mata Sul de Pernambuco
Suspeitos armados abriram fogo em praça de Ribeirão, na Mata Sul. Três pessoas morreram, entre elas um idoso de 68 anos atingido por bala perdida
Por
TV Jornal
Publicado em 10/11/2025 às 11:42
Três pessoas foram mortas a tiros na tarde deste domingo em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco, durante um ataque a uma praça localizada em Vila Coab.
O local, que também funciona como quadra de esportes, estava cheio no momento dos disparos, gerando pânico entre os presentes.
Entre as vítimas está um idoso de 68 anos, identificado como Carlos Alberto dos Santos, que foi atingido por uma bala perdida enquanto seguia para a igreja.
Investigação
De acordo com a Polícia Civil, o ataque foi praticado por indivíduos fortemente armados que chegaram em um carro prata por volta das três da tarde. A principal linha de investigação aponta para conflito entre facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas em Ribeirão e Gameleira.
O comissário Gleison Santos, da Delegacia de Ribeirão, informou que três das quatro pessoas atingidas eram conhecidas da polícia por envolvimento com o tráfico.
“Existe uma facção dominante que controla o tráfico aqui na cidade e em Gameleira, e está em conflito com outra facção que tenta tomar o território. Já temos pistas sobre os autores e em breve daremos uma resposta a esses criminosos.”
Policiais civis e militares realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento. As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia de Ribeirão.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais