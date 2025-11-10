fechar
Filmes | Notícia

Kleber Mendonça Filho destaca importância de jovens assistirem a "O Agente Secreto" e refletirem sobre o passado

Longa pernambucano estreia no topo das bilheteiras e reforça o diálogo entre memória, política e juventude no cinema brasileiro

Por Júlia Nascimento Publicado em 10/11/2025 às 10:44
Cena de "O Agente Secreto"
Cena de "O Agente Secreto" - DivulgaÃ§Ã£o

Clique aqui e escute a matéria

O novo filme de Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, estreou no dia 6 de novembro e já conquistou o topo das bilheteiras brasileiras em seu primeiro fim de semana de exibição.

Mesmo presente em menos salas do que grandes produções internacionais, o longa superou títulos como O Predador: Terras Selvagens e atraiu mais de 100 mil espectadores logo nos primeiros dias. O bom desempenho foi impulsionado pelo burburinho das sessões antecipadas, pela curiosidade em torno do possível representante brasileiro no Oscar 2026 e pelas críticas positivas recebidas após a estreia.

Aclamado por veículos especializados, o longa tem sido descrito como uma obra “profundamente política e ao mesmo tempo sensorial”, que combina o estilo autoral de Kleber, marcado pela ambientação no Recife e pelas críticas sociais, com uma narrativa de suspense e espionagem incomum no cinema nacional.

Divulgação
Cena de "O Agente Secreto" - Divulgação

Jovens e o novo cinema brasileiro

Ambientado no Recife, em 1977, O Agente Secreto mergulha em uma trama densa e simbólica, ambientada nos anos de repressão da ditadura militar. O protagonista, vivido por Wagner Moura, é um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal e se vê envolvido em uma rede de controle, vigilância e silêncio. Com uma estética cuidadosamente construída, o filme mistura elementos de thriller e drama histórico, explorando o medo, a resistência e o apagamento da memória coletiva. 

Durante uma conversa com a jornalista e crítica de cinema Isabela Boscov, publicada no dia 4 de novembro, Kleber Mendonça Filho destacou o desejo de ver mais jovens e estudantes assistindo ao filme. O diretor ressaltou que compreender o passado é essencial para entender o presente, um dos pilares de sua nova produção.

"Os jovens descobrirem um filme que não é apenas uma história a ser contada, mas também um filme sobre uma determinada história é muito rico", afirmou o cineasta.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Filho de uma historiadora, Kleber contou que seu vínculo com o Recife e a nostalgia por determinadas épocas inspiraram a construção da narrativa. Segundo ele, revisitar espaços e memórias da cidade foi fundamental para capturar o sentimento de vigilância e pertencimento que marca o longa.

Parte de O Agente Secreto foi filmada no tradicional Ginásio Pernambucano, localizado na Rua da Aurora, no Recife. O diretor relembrou a experiência com entusiasmo: “Transformamos a escola em um pedaço de estúdio. Foram duas semanas de filmagens com uma recepção incrível dos estudantes.”

Além do conteúdo histórico e simbólico, Kleber reforçou a importância de compreender como o público jovem se conecta com o cinema nacional e com as novas linguagens audiovisuais.

Acesso e democratização da cultura

Outro ponto abordado por Kleber durante a entrevista foi a distribuição de seus filmes em regiões periféricas e o desafio de ampliar o acesso à cultura no país. O diretor enfatizou que desde seus primeiros longas, Aquarius e Bacurau, busca garantir que suas obras cheguem a públicos que muitas vezes ficam fora do circuito comercial.

“É uma questão de cidadania e de acesso à cultura. Queremos que os filmes cheguem também aos cinemas de bairro e aos espaços públicos”, destacou.

Segundo Kleber, a parceria com a Vitrine Filmes, distribuidora responsável por seus lançamentos, é essencial para que as produções nacionais não se limitem às grandes redes e atinjam diferentes realidades do público brasileiro.

Leia também

Ponte Giratória: Obras se arrastam, irritam a população e complicam a mobilidade no Centro do Recife
INFRAESTRUTURA

Ponte Giratória: Obras se arrastam, irritam a população e complicam a mobilidade no Centro do Recife
5 filmes de terror baseados em histórias reais que vão te deixar arrepiado
filmes de terror

5 filmes de terror baseados em histórias reais que vão te deixar arrepiado

Compartilhe

Tags