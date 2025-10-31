fechar
Integrante de facção no Rio Grande do norte é preso na Várzea; suspeito estava foragido

O suspeito utilizava as redes sociais e inclusive postava vídeos do local onde estava, uma espécie de desafio e deboche, de acordo com a polícia

Por Zayra Pereira Publicado em 31/10/2025 às 23:19
Imagem de fachada do Cotel
Imagem de fachada do Cotel - Reprodução

A Polícia Civil de Pernambuco realizou nesta sexta-feira (31), a prisão de um integrante de uma faccção criminosa do Rio Grande do Norte.

O homem, de 27 anos, foi localizado no bairro da Várzea, no Recife, e estava foragido após uma condenação por roubo e tráfico de drogas.

O suspeito utilizava as redes sociais e inclusive postava vídeos do local onde estava, uma espécie de desafio e deboche, de acordo com a polícia.

"O pessoal estava monitorando e passando informações para a gente realizar essa captura. Tivemos informações de que esta semana ele esteve no Rio Grande do Norte para praticar assaltos e retornou há um ou dois dias", contou o delegado Eronides Meneses.

Ele foi encontrado por agentes em uma viatura descaracterizada no momento em que descia de um mototaxi. O suspeito é de um alto nível de periculosidade, por isso a polícia potiguar solicitou reforços à pernambucana.

"Foram quatro policiais, sempre monitorando para tentar identificá-lo e conseguimos lograr com êxito hoje", continou o delegado.

Além disso, também é especulado que o suspeito tenha fugido para Pernambuco na esperança de aliciar mais integrantes para a facção.

"Pelas informações, ele já estava fazendo amizade com outro grupo criminoso daqui. Ele é do sindicato do crime, no Rio Grande do Norte, que é associado ao Comando Vermelho também, e já estava aqui em uma área dominada por narcotraficantes", concluiu.

O suspeito foi encaminhado ao Cotel.

