Integrante de facção no Rio Grande do norte é preso na Várzea; suspeito estava foragido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O suspeito utilizava as redes sociais e inclusive postava vídeos do local onde estava, uma espécie de desafio e deboche, de acordo com a polícia

A Polícia Civil de Pernambuco realizou nesta sexta-feira (31), a prisão de um integrante de uma faccção criminosa do Rio Grande do Norte.

O homem, de 27 anos, foi localizado no bairro da Várzea, no Recife, e estava foragido após uma condenação por roubo e tráfico de drogas.

O suspeito utilizava as redes sociais e inclusive postava vídeos do local onde estava, uma espécie de desafio e deboche, de acordo com a polícia.

"O pessoal estava monitorando e passando informações para a gente realizar essa captura. Tivemos informações de que esta semana ele esteve no Rio Grande do Norte para praticar assaltos e retornou há um ou dois dias", contou o delegado Eronides Meneses.

Ele foi encontrado por agentes em uma viatura descaracterizada no momento em que descia de um mototaxi. O suspeito é de um alto nível de periculosidade, por isso a polícia potiguar solicitou reforços à pernambucana.

"Foram quatro policiais, sempre monitorando para tentar identificá-lo e conseguimos lograr com êxito hoje", continou o delegado.

Além disso, também é especulado que o suspeito tenha fugido para Pernambuco na esperança de aliciar mais integrantes para a facção.

"Pelas informações, ele já estava fazendo amizade com outro grupo criminoso daqui. Ele é do sindicato do crime, no Rio Grande do Norte, que é associado ao Comando Vermelho também, e já estava aqui em uma área dominada por narcotraficantes", concluiu.

O suspeito foi encaminhado ao Cotel.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />