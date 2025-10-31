Homem é preso após agredir ex-companheira com mangueira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma vigilante, de 45 anos, foi espancanda pelo ex-companheiro com uma mangueira no Bairro do Bongi, no Recife.

O suspeito, que tem 30 anos e trabalha como lavador de carros, feriu a mulher enquanto ela estava indo ao trabalho, deixando diversos hematomas.

"Ela precisa passar perto do local que ele trabalha, aí ele pegou a mangueira e além de ter ameaçado, começou a agredir ela com essa mangueira. Ela o empurrou e correu. Depois foi à Delegacia da Mulher, onde realizou um Boletim de Ocorrência e ontem foi ao IML para realizar o exame traumalógico", contou o delegado Diego Acioli

O casal viveu um relacimento de oito meses, encerrado no mês passado devido à primeira agressão do suspeito contra ela. Ela solicitou medida protetiva, mas soube que ainda não estava em vigor.

"Foi deferida a medida protetiva, mas como ele não foi cientificado, a medida não estava em vigor. Com as novas agressões foi realizada uma prisão em flagrante e ele vai responder pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha", concluiu o delegado.

Ao chegar na delegacia, o suspeito confessou o ato e disseestar arrependido.

