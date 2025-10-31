fechar
Adolescente é baleada no rosto na Comunidade do Bode; moradores contam que houve um tiroteio

De acordo com a irmã da adolescente, ela teria colocado a cabeça para fora da janela e pouco depois sentiu o disparo, que atingiu sua bochecha

Por Zayra Pereira Publicado em 31/10/2025 às 19:59
Homem sendo preso na comunidade do Bode
Homem sendo preso na comunidade do Bode - Reprodução

Uma adolescente, de 14 anos, foi atingida no rosto por uma bala perdida, nesta sexta-feira (31), após uma "brincadeira" de roleta russa, na Comunidade do Bode, no Pina.

A irmã da vítima conta que estava em casa, mas não viu o momento do disparo pois a adolescente e o namorado estavam em outro quarto: "Eu ouvi o tiro e botei a cabeça na janela. Quando vi já era ela ensaguentada, aí eu socorri ela".

A irmã levou a menor até o batalhão da polícia militar, que fica próximo a sua residência, onde recebeu apoio.

De acordo com a irmã da adolescente, ela teria colocado a cabeça para fora da janela e pouco depois sentiu o disparo, que atingiu sua bochecha: "Ela está na Restauração, mas o caso é estável. Não sei se vai precisar de cirurgia, mas creio eu que não".

O padrasto do namorado da vítima foi levado ao Departamento de Homicídio Proteção à Pessoa (DHPP), pois foi apontado como dono da arma.

O homem estava passeando com um cachorro no momento que foi preso e o animal teria ficado agressivo, partindo para cima dos PMs. Ele foi baleado e acabou morrendo.

Moradores da comunidade contam que houve uma troca de tiros no local e que mais pessoas foram atingidas, sendo elas, uma mulher, atingida nas pernas, e um homem que estava almoçando em casa e foi atingido na mão.

Mais informações sobre o caso ainda estão sob apuração da Polícia Civil.

