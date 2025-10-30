fechar
Fornecimento de água será interrompido em bairros da Zona Norte para manuntenção da Compesa

As obras de manunteção serão para conterum vazamento em um dos reservatórios. Confira os bairros da Zona Norte afetados

Por Zayra Pereira Publicado em 30/10/2025 às 20:41
Imagem ilustratora de torneira sem &aacute;gua
Imagem ilustratora de torneira sem água - Reprodução

O abastecimnto de água na Zona Norte do recife será interrompido, deste domingo (2), a partir das 16h, para obras de manutenção da Compesa.

De acordo com a Compesa, as obras acontecem para conter um vazamento em um dos reservatórios. O fornecimento só retorno no dia 8 de novembro, às 5h. 

Confira os bairros afetados pela interrupção no abastecimento

  • Beberibe;
  • Porto da Madeira;
  • Cajueiro;
  • Fundão;
  • Ponto de Parada;
  • Água Fria;
  • Arruda;
  • Campina do Barreto.

