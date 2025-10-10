fechar
Pernambuco | Notícia

Trabalhadores da Compesa aprovam greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira (13); veja reivindicações

De acordo com o Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco, unidades operacionais serão paralisadas e cargos gerenciais serão entregues

Por Laís Nascimento Publicado em 10/10/2025 às 13:34 | Atualizado em 10/10/2025 às 16:03
Categoria reivindica ganho real nos sal&aacute;rios e garantia de estabilidade no emprego
Categoria reivindica ganho real nos salários e garantia de estabilidade no emprego - Divulgação/Compesa

Após assembleias realizadas no Recife, em Caruaru e Petrolina, os trabalhadores da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) aprovaram a deflagração de greve por tempo indeterminado.

A partir da próxima segunda-feira (13), as unidades operacionais serão paralisadas e os cargos gerenciais serão entregues. Além disso, haverá mobilização em frente à Sede Administrativa da Compesa, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, e nas gerências regionais do interior.

De acordo com o Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco (Sindurb-PE), em boletim divulgado na quinta-feira (9), a decisão reforça o compromisso “com a luta coletiva por respeito, valorização e por um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) justo”.

A categoria rejeitou as duas propostas apresentadas pela Compesa e destacou o “descontentamento com a falta de avanços concretos nas negociações”.

Dentre as reivindicações dos profissionais, estão:

  • Reposição integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
  • Ganho real nos salários
  • Garantia de estabilidade no emprego por 35 anos, tempo da concessão parcial dos serviços

De acordo com o diretor financeiro e ex-presidente do Sindurb-PE, José Barbosa Filho, um dos principais receios da categoria é com a concessão parcial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Compesa para a iniciativa privada, com leilão previsto para o fim deste ano.

Além disso, ele destaca que a empresa propôs um acordo de dois anos oferecendo 100% da inflação. A classe reivindica ganho real de 3%.

"O Sindurb/PE reafirma que a greve é um instrumento legítimo de luta e resistência frente à intransigência da empresa", reforça o boletim do sindicato.

Em nota, a Compesa informou que todos os serviços estão "sendo prestados normalmente, sem qualquer interrupção".

"Sobre as tratativas em curso, a companhia informa que já foi convocada uma reunião de conciliação com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para a próxima segunda-feira (13), com o objetivo de avançar no diálogo e buscar a conciliação e o fechamento do acordo coletivo", comunicou.

Tentativa de conciliação

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 6ª Região convocou o Sindurb-PE para uma tentativa de conciliação do dissídio coletivo de greve. A reunião está prevista para a tarde de segunda-feira.

