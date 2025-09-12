Pernambuco publica edital de concessão parcial da Compesa, com previsão de atrair R$ 19 bilhões em investimentos em saneamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entrada da iniciativa privada no setor é estratégia do Governo estadual para alcançar meta de universalização da cobertura de água e esgoto

A iniciativa privada vai assumir, a partir de 2026, os serviços de distribuição de água tratada e esgotamento sanitário em 174 municípios atendidos atualmente pela Compesa. Nesta sexta-feira (12), o Governo de Pernambuco publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado, o edital para a concessão regionalizada parcial desses serviços. A opção pelo modelo de concorrência pública internacional, permite que empresas estrangeiras também disputem o direito de assumir a operação.

O lançamento do edital aconteceu durante coletiva de imprensa nesta sexta para detalhar os próximos passos da concessão. Segundo o Estado, a empresa vencedora terá o compromisso de investir R$ 19 bilhões durante os 35 anos de concessão, com garantia de aplicação exclusiva dos recursos em saneamento.

Lançamento do edital de concessão parcial da Compesa durante coletiva de imprensa deve debate sobre investimentos e tarifas - Divulgação

Em termos práticos, a concessão repassa à iniciativa privada a distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto, enquanto a Compesa seguirá responsável pela produção e pelo tratamento em grande escala (estações de tratamento de água e esgoto e grandes sistemas), além de ações estratégicas de segurança hídrica.

A partir deste sábado (13), o edital e seus anexos estarão diponíveis nos sites www.peintegrado.pe.gov.br ; https://pncp.gov.br/app/editais/ e

https://www.sad.pe.gov.br/editais. A abertura das propostas está prevista para acontecer no dia 11 de dezembro e o leilão em 18 de dezembro, na B3, em São Paulo.

Universalizar é meta distante

O secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo, explica que são necessários altos investimentos para acompanhar o crescimento do consumo, o déficit de acesso a água e esgoto nos municípios e as mudanças climáticas. "Recentemente, a prefeita de Paudalho (Paula Frassinette Marinho) nos disse que 100% do esgoto da cidade vai parar no Rio Capibaribe. O Estado não consegue, sozinho, dar conta de tudo isso", reconhece.

O governo do Estado também conta com a iniciativa privada para alcançar a distante meta de universalização determinada pelo Marco Regulatório do Saneamento Básico. A exigência é que os serviços de abastecimento de água alcancem uma cobertura de 99% da população e de 90% para o esgotamento sanitário até 2033.

Pelas contas dos gestores, a universalização vai custar R$ 35 bilhões. Desse total, R$ 19 bilhões virão da iniciativa privada e o governo tem recorrido a financiamentos, PPPs e outras negociações para se aproximar do restante.

Hoje, os índices em Pernambuco estão longe da previsão: 87% para água e apenas 34% para esgoto. A meta também inclui a redução das perdas de água no sistema para 25%, enquanto no Estado o indicador está perto de 50% (48%).

Dois blocos de municípios

Concessão será dividida em dois blocos de municípios. Concessionária pode arrematar apenas um ou os dois lotes - Reprodução

A concessão foi dividida em dois blocos: um formado pela Microrregião do Sertão, com 24 municípios; e o outro pela Microrregião RMR-Pajeú, integrado por 150 municípios mais o Distrito de Fernando de Noronha. Além dessas cidades atendidas pela Compesa, outras dez não têm contrato com a Compesa e possuem sistemas municipais de operação.

"Esses municípios podem aderir à concessão, respeitando um prazo que vai até o momento da homologação da licitação", observa o secretário estadual de Projetos Estatégicos, Rodrigo Ribeiro. Os municípios que precisam se decidir são Água Preta, Amaraji, Carnaubeira da Penha, Catende, Cortez, Gameleira, Iati, Inajá, Palmares e Xexéu.

No leilão, cada lote pode ser arrematado por uma empresa/consórcio, mas uma mesma empresa também poderá adquir os dois blocos.

O projeto técnico projeta um investimento em obras e redes (CAPEX, na linguagem da concessão) de R$ 18,92 bilhões, distribuído entre água e esgoto para os dois blocos. O contrato com a empresa vencedora do leilão terá prazo de 35 anos, a partir da emissão do termo de transferência do sistema. "Só após seis meses operando junto conosco, num processo de transição, a empresa assume a operação sozinha", adianta Cirilo.

Como será escolhida a empresa vencedora

O critério de julgamento é duplo. Vence a proposta que combine menor tarifa (os licitantes podem oferecer até 5% de desconto sobre a tarifa-base) e maior oferta de outorga (valor pago ao Estado).

Segundo a modelagem, o pagamento da outorga seguirá um cronograma, sendo 60% como condição para assinatura do contrato; 20% em até 2 dias úteis após a emissão do termo de transferência; e os últimos 20% até o fim do 3º ano de vigência do contrato.

O Governo já anunciou que renunciará ao uso imediato desses recursos como receita corrente e destinará integralmente os valores para novos investimentos em saneamento.

Entenda a concessão parcial dos serviços da Compesa:

O que é esse edital?

É um aviso de concorrência pública internacional. Isso significa que empresas, inclusive estrangeiras, podem disputar o direito de assumir parte da operação de água tratada e esgoto da Compesa, em algumas regiões de Pernambuco.

Qual o objeto da licitação?

O edital trata da concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de água e esgoto. Ou seja: o governo vai repassar a gestão e operação desses serviços a empresas privadas (ou consórcios), por meio de contrato.

As áreas envolvidas são duas microrregiões:

Bloco 01 – Microrregião do Sertão - 24 municípios

Bloco 02 – Microrregião (RMR-Pajeú - 150 municípios + Noronha

Critério de julgamento

As propostas serão avaliadas por um critério duplo:

Menor tarifa: a empresa que oferecer a menor tarifa de água/esgoto para o consumidor terá vantagem;

Maior valor de outorga: ao mesmo tempo, também conta quanto a empresa se dispõe a pagar ao Estado para obter a concessão.

Na prática: ganha quem oferecer uma combinação equilibrada entre tarifa baixa para o usuário e maior pagamento ao Estado.