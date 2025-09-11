Obra da Compesa interdita faixas e complica trânsito na Zona Oeste do Recife
Troca de tubulação no bairro de Afogados altera rotina de motoristas, ciclistas e comerciantes; obra tem previsão de dois meses para conclusão
Duas faixas da rua Nicolau Pereira, em Afogados, no Recife, foram interditadas para a realização de obras da Compesa de substituição de tubulação. A intervenção reduziu a circulação de veículos e deixou o trânsito lento, especialmente nos horários de pico. A previsão é de que os trabalhos durem até dois meses.
Trânsito mais lento e mudança de rotina
A interdição impactou diretamente motoristas e motociclistas que passam pela área diariamente. A balconista Marisa do Nascimento contou que precisou trocar a moto pela bicicleta para conseguir se locomover nos horários de maior fluxo.
"Péssimo, péssimo mesmo. Não tem condição não de passar não. Principalmente cinco da tarde. Tive que trocar o veículo, porque de moto não tem condição não", relatou.
Rotas alternativas e ação da CTTU
Com a interdição, veículos de grande porte que acessam a Rua da Paz pela Nicolau Pereira devem desviar para a Rua Leônidas Cravo Gama. Agentes de trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estão no local para orientar motoristas e reduzir os transtornos.
Impacto no comércio local
Para comerciantes da região, a obra também trouxe prejuízos. Seu Fernando, que trabalha no trecho interditado, reclama da demora na conclusão. "Era uma obra para terminar em agosto, já está em setembro e nada. Agora deram mais dois meses. [...] É difícil ganhar o pão de cada dia agora".
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais